Há décadas de portas abertas, negócios são parte da história de Porto Alegre

Para construir um futuro consciente é necessário olhar para as histórias que nos trouxeram até aqui. Nos negócios, isso não é diferente. Revisitar trajetórias que constroem o empreendedorismo gaúcho pode ser uma fonte de conhecimento e inspiração. O trabalho de Luís Raymundo Felippe é um desses casos. Completando 96 anos em abril deste ano, Luís ainda acompanha o movimento diário da ferragem que inaugurou em 1968. Há quatro anos, o empreendedor deixou o balcão para se acomodar em um banquinho. Dali, ele fica de frente para a grade de ferro com vista para a esquina onde passou boa parte de sua vida: o ponto entre as ruas João Alfredo e Miguel Teixeira. Desde cedo, ele observa a Cidade Baixa pela perspectiva do seu negócio, um dos mais antigos da região. "Na época, existia apenas uma madeireira na Barão de Gravataí, uma ferragem no fim da João Alfredo e eu. Hoje, sou o mais antigo daqui", conta. Quando assumiu o ponto, há quase seis décadas, o local ainda funcionava como bazar. Com o tempo, o perfil do negócio passou para artigos de ferragem. "Eu tinha 39 anos e não tinha conhecimento de bazar e nem de ferragem. Mas conhecia o comércio", lembra, contando que, logo que conheceu o espaço, ficou encantado. "E tinha movimento. Ah, como tinha! Eu estava sempre alegre, sempre rindo." Neste período, Jorge, seu filho, brincava pela loja. Hoje, ele comanda as vendas para o pai. Dentre as histórias de todas as reformas e mudanças, Luís rememora as transformações que vivenciou na cidade e na economia. "Não tem como explicar o quanto as coisas mudaram, pois não se pode comparar o tempo." Apontando para os prédios a sua direita, ele conta que toda a quadra era composta de casas comuns, que levavam até a Praça Garibaldi. Em frente, diz que era uma parada para o bonde que ainda circulava por Porto Alegre. "Onde tem parada, tem gente. Entre um e outro, as pessoas olhavam a minha vitrine", descreve. Amante do bairro onde empreende, Luís viveu até os 12 anos na Ilhota - antiga área de ocupação popular e negra no Centro da Capital. "Eu sempre cantava para o pessoal, tinha uma bela voz", diz, entre risos, recordando as canções de Lupicínio Rodrigues, seu conterrâneo. Para explicar sua visão sobre o próprio negócio, o empreendedor conta como viveu os últimos 80 anos da Cidade Baixa. "Não tem bairro melhor que esse. Tudo é perto." Olhando em linha reta pela rua Miguel Teixeira, Luís indica a Redenção. "Olhando para o outro lado, você vê outro parque, que vai até o campo do Internacional. E tinha o estádio Olímpico. Eu ia a pé até lá. Tenho uma carteirinha de 1964", conta com entusiasmo. "Tinha amigos, clientes. Tudo isso fez parte da minha vida de empreendedor", conclui. Na história recente da ferragem, a enchente de 2024 foi um marco. "A água chegou a 3 metros, tudo que estava lá embaixo (no estoque) se perdeu. Atingiu todo mundo. Não tirei muitas fotos, mas era de assustar", descreve Jorge, que esteve à frente da ferragem quando as águas chegaram. Após a limpeza, a rotina foi se estabilizando. "Cada dia é uma aula. Tem que mudar de acordo com o tempo, não se pode ficar agarrado no passado", pontua Luís. Sobre empreender, ele diz ser um caminho difícil, mas muito bom. "Tenho um espírito expansivo, gosto de compartilhar as coisas. Então, é bom ter um negócio e pessoas que vêm me ver", diz Luís, que se sente realizado com a trajetória da ferragem. "A gente vai levando. E foi bom. Eu, pelo menos, gosto do que eu fazia. Eu sentia prazer em trabalhar", orgulha-se.

Loja de tecidos completa 100 anos resistindo ao tempo e suas transformações

Há um século, a Tecidos Raphael Dabdab acompanha às mudanças econômicas, climáticas e de costumes na rua Voluntários da Pátria

Inspiração Sérgio de Martins é o funcionário mais antigo da loja de tecidos Dabdab Foto: EVANDRO OLIVEIRA/JC Inspiração Caderno Geração Empreendedora dá início à seção Negócio Raiz, com a história de empresas tradicionais; loja de tecidos foi fundada em 1925 Foto: EVANDRO OLIVEIRA/JC Inspiração A loja Dabdab é especializada no comércio de tecidos a metro e aviamentos Foto: EVANDRO OLIVEIRA/JC Inspiração A história da empresa remonta aos anos 1920 Foto: JOYCE ROCHA/JC

Muitos negócios abrem e fecham suas portas todos os anos, diante dos mais variados desafios. Alguns, no entanto, marcam a história das ruas, bairros e cidades pela sua presença que resiste ao tempo. Assim ocorreu com a loja Tecidos Raphael Dabdab. Fundado em 1925, o empreendimento acompanhou Porto Alegre nas mudanças econômicas, climáticas e de costumes dos últimos 100 anos.

Sérgio de Martins é o funcionário mais antigo da loja. Com 40 anos de casa, é ele quem comanda o negócio atualmente. "Acompanhei a trajetória da empresa por muitos anos na área administrativa, mas acabei cuidando de todo o funcionamento da loja após o falecimento de Seu Elias Dabdab, em 2016", conta. Após a morte de Elias, irmão do fundador, a loja ficou para sua esposa, Maria Inez Kops, que, hoje com 92 anos, apresenta limitações de saúde que a impedem de cuidar do local.

A história da empresa remonta aos anos 1920, quando a família Dabdab imigrou da cidade de Antiochia, na Síria, atualmente território da Turquia, para o Brasil, em meio aos desafios da Primeira Guerra Mundial. Elias Kalil Dabdab já estava estabelecido no Rio de Janeiro com um comércio de tecidos, o que foi a porta de entrada para o irmão Raphael no País. Em 1925, Raphael, juntamente com José Issa Jousfam, abriu a loja no Centro da capital gaúcha. Seu primeiro endereço foi na rua General Câmara, nº 39, em 1930. Em 1940, a loja se mudou para a rua Voluntários da Pátria, nº 100, e, em 1950, estabeleceu sua sede no nº 4 da mesma rua, endereço que permanece até hoje. Esse vínculo com a rua Voluntários da Pátria fez de Raphael referência na região. "Antes de chegar à loja, trabalhei em banco nos anos 1970. Na época, tinha um curso de datilografia. Junto das mudanças econômicas, vieram as mudanças no meio bancário e eu migrei para o comércio. Cheguei aqui em 1985 e estou até hoje", explica Sérgio.

A passagem do tempo exige resistência dos negócios. A loja Dabdab é especializada no comércio de tecidos e aviamentos para alfaiates e costureiras, que buscam artigos para confecção de roupas sob medida. Ele explica que, no mercado estadual, a loja praticamente não tem concorrentes diretos, pois empresas que se dedicavam a esse ramo ou encerraram suas atividades ou mudaram de nicho, migrando para artigos mais populares ou aluguel de roupas para eventos. "Quase todas as mães tinham uma máquina de costura em casa. As pessoas vinham ao Centro para comprar tecidos, porque era comum não ter condições de ir a uma loja de departamento. Era outra geração", compara.

Sérgio também fala da profissão, que ocupava uma posição diferente. "O alfaiate era importante. Mesmo com uma condição financeira menor, a pessoa precisava de um alfaiate e de um sapateiro. Hoje, o shopping supre isso", pontua. Além das mudanças de mercado, eventos que afetaram o Rio Grande do Sul no último século impactaram diretamente a empresa.

Em 2020, a Dabdab enfrentou a pandemia de Covid-19. Após o distanciamento social, a loja passou por seu último grande impacto: as enchentes de 2024. "A água chegou a 1,5 metro aqui. Nunca imaginamos que chegaria a isso, não houve aviso nenhum. Foram 19 dias da empresa debaixo d'água. No 19º dia, quando entramos, não tínhamos luz. Quase todos os tecidos foram perdidos. Montaríamos umas três lojinhas só com o que jogamos fora", recorda com tristeza. E esta não foi a primeira vez que a Dabdab precisou manter a resiliência para não fechar. Ao longo de 100 anos, o local é um dos poucos da Capital que resistiu às duas grandes cheias. Já em funcionamento em 1941, poucos registros mostram a loja na época em que Porto Alegre viu as águas subirem pela primeira vez. Percorrendo a loja, Sérgio rememora e percebe as manchas deixadas pelas águas nos tecidos que foram recuperados. "Limpamos e pintamos nós mesmos. Até os vidros estavam quebrados, porque essa rua virou um rio. Peças que pesavam 20 kg passaram a pesar 50kg quando molhadas. Elas desmancharam as prateleiras. Precisamos nos refazer, foram 69 dias fechados."

Outro ponto levantado por Sérgio é mudança de comportamento. "Com a pandemia e a enchente, houve o crescimento do home office. O trabalhador não anda mais pelas ruas que costumava andar, nem necessita de tantas camisas, calças e sapatos para trabalhar." Segundo ele, empreender não é uma tarefa simples e o tempo transforma os negócios. "Tudo mudou, e é difícil empreender. Mas aqui seguimos em um modelo clássico."

Loja de roupas íntimas atravessa gerações na avenida Osvaldo Aranha

Desde 1950 a família de Gilson empreende no mesmo ponto da Avenida Osvaldo Aranha

Inspiração Desde 1950, a família de Gilson empreende no mesmo ponto no Bom Fim Foto: NATHAN LEMOS/JC Inspiração Gilson é o atual proprietário e gestor do negócio Foto: NATHAN LEMOS/JC

O ponto na avenida Osvaldo Aranha, n°1.352, é a base do empreendedorismo da família Lermann desde 1950. A história iniciou com Maurício Lermann, que decidiu abrir as portas do local pela primeira vez. Hoje, Gilson Lermann, seu filho, é o atual proprietário e gestor do negócio. Um ponto marcado pelas mudanças de ramo, adaptação ao novo e fidelização de clientes.

"É uma sucessão na família. Era uma loja de secos e molhados (comércios que vendem produtos para o consumo e para a manutenção do lar). Depois, passou para aviamentos, linhas, botões, fechos. Entrei na loja em 1995. Na época, as costureiras compravam aqui e pagavam no fim do mês. Com o tempo, as coisas mudaram", conta Gilson.

Os tempos eram tão diferentes que era comum andar a cavalo na avenida Osvaldo Aranha, e, por um breve período, até mesmo artigos para a montaria foram vendidos ali. Por uma questão de registro, a loja, que era conhecida como Casa Salomão, passou a se chamar Via Íntima, oficializando a mudança para o seguimento que mantem até hoje. Há 30 anos, as peças íntimas e pijamas passaram a ocupar todo o espaço da loja. O empreendedor perdeu o pai precocemente, enquanto a mãe trabalhou ao seu lado no balcão até quase completar 90 anos. Atualmente, Gilson é quem abre e fecha as portas da loja todos os dias. "Começamos a evoluir. A loja era menor, fomos abrindo paredes. Hoje, temos produtos de qualidade. Oferecemos multimarcas com um valor acessível", afirma. Laura Lermann, filha de Gilson, que cresceu pelos corredores do varejo, reforça a importância da tradição. "O negócio que possui essa base acaba fidelizando a clientela, que se identifica com o local", diz.

Ao longo dos anos, a Via Íntima sobreviveu às mudanças do mercado e se manteve firme diante das adversidades. Localizada em uma região segura, a loja não foi atingida pelas águas no último ano, mas reforçou o contato com a vizinhança. "Existiu um movimento de solidariedade. As pessoas se agruparam, fizeram vaquinhas, nós fizemos muitos descontos e campanhas de benfeitoria para a comunidade", lembra Gilson.

Para o futuro, o empreendedor pensa aprimorar a relação entre o negócio e a tecnologia. "O maior desafio é conciliar com o mundo atual. Criar um e-commerce e atender melhor esta demanda é algo que pensamos", pontua. Diante do cenário, Laura cita os pontos positivos da venda em loja física, onde o cliente pode conhecer o produto de perto. "Enxergamos que a Via Íntima precisa aprimorar sua estrutura no online. Mas preservar o físico, porque essa tradição manteve a loja ao longo dos anos. Nosso público é certo, é do bairro, e, além dos jovens, é formado por senhorinhas que querem essa troca. A loja dá essa oportunidade, da atenção", explica.

Após a dedicação de uma vida ao comércio, Gilson mantém uma visão positiva sobre o empreendedorismo. "Empreender é sempre uma boa iniciativa, mas é algo complicado. É preciso ter um rumo e persistência. Se não der certo, continua e continua", aconselha.