Hora de expandir

Crescer sem perder a identidade. Esse é o maior desafio de negócios que se deparam com a necessidade de ampliar suas operações por diferentes motivos. Nesta edição do GeraçãoE, na Página Central, contamos histórias de empreendedores que aproveitaram o início de 2025 para executarem os planos de expansão, seja já começando a operar um novo ponto ou dando um gás nas obras. A empreendedora à frente do Sabor de Luna, café uruguaio que opera desde 2011 em Porto Alegre, disse que, agora, expandir não era uma escolha, mas sim um compromisso com a clientela fiel que acompanha o negócio há 14 anos.

Perceber as demandas do público - como conforto, mais espaço, presença em outras regiões da cidade -, muitas vezes, implica em crescer. No entanto, abrir uma nova unidade ou migrar para um novo ponto são decisões que exigem cautela, estratégia e timing. E fazer tudo isso sem perder a essência, aquele ponto-chave que fez os primeiros clientes se fidelizarem ao negócio, é o que realmente deve estar no norte na hora de executar esses movimentos. Entender o que conecta a clientela ao negócio e ouvir as demandas de quem frequenta a operação pode ser um caminho para crescer sem perder o foco.