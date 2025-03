Parabéns, Porto Alegre!

Nesta semana, Porto Alegre celebra 253 anos. A história da cidade é construída, também, pelos negócios que atravessam décadas e pelos novos empreendedores e empreendedoras que acreditam no potencial da cidade e escolhem Porto Alegre para abrir a porta de seus negócios.

Nesta edição, contamos histórias de três negócios oriundos de outras cidades que decidiram fincar suas raízes por aqui. A Cia do Sabor, pizzaria da Região Metropolitana, estava há um bom tempo estudando o momento de migrar para o mercado da Capital, mais desafiador conforme os empreendedores. Em contrapartida, uma franquia curitibana de sorvetes viu no mercado de Porto Alegre o ideal para entrar no Rio Grande do Sul.

Esses movimentos mostram que há, sim, muito potencial em Porto Alegre. Nós do GeraçãoE compartilhamos dessa percepção e seguimos firmes na missão de fomentar o empreendedorismo porto-alegrense. Ficamos felizes de poder contar histórias de negócios clássicos e de operações recém-inauguradas. O brilho no olho de quem atravessa décadas atrás do balcão encontra a paixão de quem está tirando, agora, um sonho do papel. Ambos nos inspiram por aqui. #POAédemais