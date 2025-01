Com bauru de avestruz, massa de jacaré e xis de costela, operação em Capão da Canoa aposta em carnes exóticas

Comandado pelo casal Luciane de Souza Gonzaga e Régis Severo, o Xna10 aposta em novas versões dos tradicionais lanches - xis e bauru -, usando carnes e preparos diferentes. O carro-chefe do negócio é o xis ao prato, uma versão aberta do lanche que é servida com salada e batatas fritas. Além disso, o espaço usa carne exóticas, como avestruz e jacaré, em seus pratos.

A história de empreendedorismo do casal no Litoral começou em 2018, quando a dupla abriu o La Campaña, restaurante que tinha como foco as carnes exóticas. Empreender e morar na praia era um sonho de vida de Régis, que sempre foi um apaixonado por gastronomia. "Eu tinha um projeto de vida que, quando chegasse aos 45 anos, iríamos abandonar o que tínhamos como profissão em Porto Alegre e investir na qualidade de vida abrindo um restaurante no Litoral. E assim foi feito", conta o empreendedor, que deixou para trás o trabalho de 25 anos em uma imobiliária e que teve a parceria de Luciane, contadora por 20 anos, na decisão. "Ela foi muito companheira", afirma o chef, que deu vazão à criatividade no negócio. "Inauguramos o La Campaña em 2018 e nos tornamos especialistas em frutos do mar e carnes exóticas, tinha escargot, rã, jacaré, avestruz, coelho, 18 variedades de peixes", enumera.

Ao longo do tempo, o casal desenvolveu uma segunda marca, desta vez focada em lanches: o Xna10. Em novembro do ano passado, a operação guinou exclusivamente para a marca de lanches. " O Xna10 foi criado com a proposta de ser um negócio realmente. O projeto prevê expansão , inclusive tenho convites para abrir em São Paulo, Gramado e Porto Alegre", conta. A transição aconteceu, também, em virtude da dificuldade de conseguir mão de obra, como afirma Régis. "Tínhamos duas cozinhas, então resolvemos encerrar as atividades do La Campaña e expandir o Xna10. Incorporamos alguns pratos do La Campaña no cardápio: mantive o jacaré no cardápio, temos peixes amazônicos, costelinha de javali, avestruz", explica.

A operação, que fica de portas abertas o ano todo, tem adaptações no cardápio conforme as estações. "O carro-chefe é a parte de lanches, mas no inverno inverte um pouco. No verão, o pessoal procura mais lanches, mas no inverno mais massas", explica o empreendedor. No entanto, para ele, essa sazonalidade mudou no pós-pandemia. "Algumas praias têm muito essa sazonalidade presente, mas Capão da Canoa não. Depois da pandemia, muita gente veio morar aqui. Tem bastante vida no inverno", conta.

No cardápio, o destaque é o xis no prato, que é feito com a base de um pão macio e coberto com um molho feito com diferentes carnes, como uma costela preparada por 6 horas. O prato é acompanhado por salada e batata frita. O bauru de avestruz, que conta com opções com provolone ou gorgonzola, é uma das apostas, custando R$ 69,00. Entre as massas, um dos destaques é massa com jacaré cremoso e cogumelo shitake, que sai por R$ 119,00, além da clássica carbonara, por R$ 49,00.

O xis aberto de costela desfiada, produzida em 6 horas, é o carro-chefe do Xna10 NATHAN LEMOS/JC

Com diferentes propostas para o tradicional lanche gaúcho, Régis conta que a essência do negócio está referenciada no nome. "O desafio da nossa cozinha é elevar o sabor dos alimentos, extrair deles o melhor que eles podem dar. Então, Xna10 significa elevar na melhor potência o que o alimento pode te dar", afirma o chef.

Endereço e horário de funcionamento do Xna10

O Xna10 fica na rua Tupinambá, nº 330, loja 18, em Capão da Canoa. O espaço opera de quarta a segunda-feira, das 19h à meia-noite.