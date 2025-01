LISTA: 20 eventos de empreendedorismo e inovação para colocar na agenda em 2025

Eventos de inovação e empreendedorismo são oportunidade para networking e também para aprimorar negócios. De opções internacionais aos nacionais, o GeraçãoE traz uma lista de eventos que acontecem em 2025 com foco no empreendedorismo e inovação.

Confira e marque na agenda:

1. Março: South by Southwest (SXSW)

Ao longo de suas 39 edições, já reuniu mais de 5 mil palestrantes de 60 países , trazendo o que há de mais recente em inovação criativa.



• Data: 7 a 15 de março de 2025;



• Endereço: Austin, Texas, Estados Unidos;



• Ingressos: Clique



o South Summit Brasil ocorre há quatro anos em Porto Alegre reunindo investidores, startups e empresas em cinco trilhas temáticas: Sustentabilidade, Digitalização, Ecossistema, Mudança Social e The Edge.



• Data: 9 a 11 de abril de 2025;



• Endereço: avenida Mauá, nº 1050, Cais Mauá, Porto Alegre-RS;



• Ingressos: a partir de R$ 629,00. Clique





3. Abril: Brazil at Silicon Valley



Organizado por estudantes brasileiros das universidades de Stanford e Berkeley, o Brazil at Silicon Valley conecta líderes brasileiros ao Vale do Silício para debater o futuro da inovação no Brasil. O evento, exclusivo para convidados, aborda temas como tecnologia, sustentabilidade e transformação digital.



• Data: 21 a 23 de abril de 2025;



• Endereço: Sunnyvale, Califórnia, Estados Unidos;



• Ingressos: clique





4. Abril: Web Summit Rio



Desde 2009, a companhia Web Summit realiza diversos eventos em todo o mundo, incluindo cidades da Europa e Ásia. No Brasil, a conferência de tecnologia Web Summit Rio teve a sua primeira edição em 2024, reunindo mais de 34 mil pessoas de 90 países, incluindo 500 palestrantes e mais de 1 mil startups.



• Data: 27 a 30 de abril de 2025;



• Endereço: avenida Salvador Allende, nº 6555, Riocentro, Rio de Janeiro;



• Ingressos: a partir de R$ 1.545,00. Clique





5. Maio: Rio2C



O Rio2C, maior encontro de criatividade da América Latina , apresenta uma semana de conferências e um festival aberto ao público. A edição deste ano segue o tema O limite da perfeição.



• Data: 27 de maio a 1 de junho de 2025;



Ingressos: a partir de R$ 1,2 mil. Clique





6. Maio: Web Summit Vancouver



A conferência, uma das maiores da Europa em tecnologia, acontece anualmente desde 2009. Em 2025, o evento pretende reunir milhares de empreendedores, veículos de informação e investidores em uma edição especial no Canadá.



• Data: 27 a 30 de maio de 2025;



• Endereço: Vancouver, Canadá;



• Ingressos: clique





7. Junho: Gramado Summit



Com o objetivo de alavancar o ecossistema de inovação, a Gramado Summit chega a sua oitava edição neste ano. O evento reúne diversas personalidades, líderes, especialistas e entusiastas para falar sobre o futuro dos negócios . Entre os 300 palestrantes, estão nomes como Luiza Helena Trajano, Sergio Sampaio e Alice Bastos Neves. A expectativa é receber mais de 20 mil participantes e 500 expositores para o evento.



• Data: 4 a 6 de junho de 2025;



• Endereço: rua Henrique Belotto, Centro de Eventos Serra Park, Gramado-RS;



• Ingressos: a partir de R$ 1.290,00. Clique





8. Junho: Connect Week Summit



Reunindo mais de 100 eventos que discutem inovação em Curitiba , o Connect Week Summit é referência em empreendedorismo e tecnologia. Anualmente, os encontro promove networking e fomenta diversos negócios no ecossistema de inovação.



• Data: 10 a 13 de junho de 2025;



• Endereço: Curitiba-PR;



• Ingressos: clique





9. Junho: Febraban Tech



Um dos maiores eventos de inovação do setor financeiro, a Febraban Tech reúne lideranças para debates sobre temas da economia digital. Após atingir um público de 55 mil pessoas em 2024, uma das novidades para a 35ª edição será um Auditório Febraban a mais, além da exploração do rooftop .



• Data: 10 a 12 de junho de 2025;



• Endereço: avenida Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, nº 387, Transamerica Expo Center, São Paulo-SP;



• Ingressos: clique





10. Junho: Vtex Day



Realizado há 15 anos, O Vtex Day é um dos maiores eventos de digital commerce do mundo , reunindo milhares de pessoas, entre clientes, fornecedores e influenciadores para apresentar suas soluções e novidades. Em 2025, o evento chega a sua 16ª edição e ocorrerá em junho.



• Data: 2 e 3 de junho de 2025;



• Endereço: rodovia dos Imigrantes, Vila Água Funda, São Paulo - SP;



• Ingressos: clique





11. Junho: Minas Summit



Destinado à inovação corporativa , o evento aborda temas como blockchain, inteligência artificial e criptomoedas.



• Data: 5 e 6 de junho de 2025;



• Endereço: Belo Horizonte;



• Ingressos: a partir de R$ 97,00. Clique





A próxima edição contará com três palcos com programação simultânea .



• Data: 25 e 26 de julho



• Endereço: Expo Center Norte - Pavilhão Amarelo, São Paulo (SP)



• Ingressos: entrada gratuita para visitantes e congressistas a partir de R$ 997,00. Clique





13. Julho: Hack Town



O evento ocorrerá em uma cidade de 40 mil habitantes no sul de Minas Gerais. Parte do Hack Town de Santa Rita será o circuito de mais de 50 palestras que acontecem ao mesmo tempo , além de showcases espalhados por toda a cidade em bares, restaurantes, praças públicas, ruas e espaços públicos.



• Data: 31 de julho a 3 de agosto de 2025;



• Endereço: Santa Rita do Sapucaí - MG;



• Ingressos: clique



14. Agosto: Rio Innovation Week



O evento oferece um ambiente de oportunidades e reflexão para estimular a inovação e o empreendedorismo. Em suas edições anteriores, o RIW recebeu diversos nomes importantes do cenário empreendedor.



• Data: 12 a 15 de agosto de 2025;



• Endereço: Rio de Janeiro -RJ;



• Ingressos: clique aqui para mais informações.





200 palestrantes em uma programação diversificada.



• Data: 27 a 29 de agosto de 2025;



• Endereço: Florianópolis - SC;



• Ingressos: clique



cinco palcos simultâneos com mais de 100 horas de conteúdo .



• Data: 28 a 30 de agosto de 2025;



• Endereço: Belo Horizonte - MG;



17. Setembro: Congresso de Inovação da Indústria

O Congresso Internacional de Inovação da Indústria é parte das ações da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI). A iniciativa que reúne cerca de 500 empresas e lideranças de todo o Brasil para discutir e propor ações nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. O encontro entre líderes empresariais, especialistas e representantes governamentais discute tendências mundiais em inovação e se trata do maior evento de inovação industrial da América Latina.

Data: 27 e 28 de setembro de 2025;



• Endereço: São Paulo - SP;



18. Outubro: Noroeste Summit

Representando a relevância econômica do noroeste do Rio Grande do Sul , o Noroeste Summit acontece em Três de Maio. O evento reúne lideranças para falar sobre inovação, educação e tecnologia.

Data: 2 e 3 de outubro de 2025;



• Endereço: RS-342, Parque de Exposições Germano Dockhorn, Três de Maio -RS;



• Ingressos: a partir de R$ 229,00. Clique





assuntos relacionados a economia digital nos dias atuais , focando nos novos modelos de negócios e de receitas que ela tem trazido para as Instituições de Ensino Superior (IES).



• Data: 15 e 16 de outubro de 2025;



• Endereço: Florianópolis -SC;



20. Novembro: RD Summit