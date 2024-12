Restaurante de Porto Alegre com cervejaria própria expande para Curitiba

O Roister Food and Beer, negócio de Porto Alegre que tem como proposta unir gastronomia com inspiração norte-americana e cerveja artesanal, expandiu seu horizonte e abriu a primeira unidade fora do Rio Grande do Sul. Agora, a marca está presente também em Curitiba, no novo polo gastronômico do ParkShoppingBarigüi.

A nova unidade conta com 160 lugares. O espaço tem como objetivo proporcionar um ambiente contemporâneo, sofisticado e acolhedor para a clientela da capital paranaense. Com o conceito gastronômico estruturado no New American Food - tendência culinária originada nos Estados Unidos que destaca a fusão de influências globais com técnicas modernas e o uso de ingredientes locais e sazonais -, o cardápio tem opções para atender almoço, happy hour e jantar, com itens que vão das entradas, saladas e carnes aos frutos do mar e opções veganas, vegetarianas e street foods.

Entre os carros-chefes, estão o sanduíche de pastrami, preparado com pão de fermentação natural e pastrami curado e defumado pelo próprio restaurante, e o Bangkok Shrimp Noodles, um fettuccine ao estilo pad thai e camarões grelhados, além do Bun de Camarão que já se destaca entre a clientela porto-alegrense. Nas sobremesas, o destaque, segundo os sócios, é Torta de Chocolate com calda de caramelo salgado.

A marca, que possui sua própria cervejaria em parceria com a Devaneio do Velhaco, tem na bebida o carro-chefe. São 15 torneiras com rótulos próprios e convidados, elaborados para harmonizar com o cardápio da operação.

Após a abertura da unidade em Curitiba, o foco da marca é expandir a cervejaria da Roister & Devaneio do Velhaco para distribuir também para o estado do Paraná.

Em Porto Alegre, as unidades do Roister Beer and Fodd ficam na rua 24 de Outubro, nº 1454, no bairro Auxiliadora, e no BarraShoppingSul, na avenida Diário de Notícias, nº 300. Em Curitiba, a nova Roister fica no Park Shopping Barigui, na ua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 600.