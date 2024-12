Porto Alegre contará com escola de churrasco para formação de jovens

27 Dezembro 2024

O projeto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade social

Em 2025, Porto Alegre irá fomentar a capacitação profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social por meio do projeto Escola Social de Churrasco. Em parceria com a Aldeia da Fraternidade, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) visa a geração de renda e empregabilidade com a iniciativa. De acordo com as informações divulgadas no site da prefeitura da Capital, o programa oferecerá, inicialmente, 30 vagas para a capacitação gratuita para pessoas de 16 a 22 anos. O ensino terá foco na formação de açougueiros e assadores profissionais, além de contar com aulas de inglês, empreendedorismo, autogestão e conhecimentos básicos em redes sociais.