Com café e bistrô, operação leva proposta jovem a casarão de 1946 no Moinhos de Vento

É com a proposta de dar uma nova vida a um casarão do bairro Moinhos de Vento que a Casa Mica começou a operar há pouco mais de uma semana na rua Marquês do Pombal, nº 144, em Porto Alegre. O negócio funciona como café e bistrô e tem como objetivo oferecer à clientela um espaço para passar o dia. Uma das apostas da operação é o amplo jardim da casa, com espaço pensado para receber happy hour.

O negócio é comandado por Camila Nascimento, 34 anos, que também está à frente da Agência Guapa. Mesmo empreendendo há cerca de nove anos com marketing, ela conta que sempre teve o desejo de ter uma cafeteria. "Meu sonho sempre foi ter um café, porque é, de certo modo, o combustível do marketing. Fui amadurecendo a ideia há um tempo", conta.

Casa Mica, novidade no bairro Moinhos de Vento CASA MICA/DIVULGAÇÃO/JC

O conceito da Casa Mica - um espaço para passar o dia - foi desenvolvido antes mesmo de Camila encontrar o ponto. " Não queria só um café que finalizasse na confeitaria. Queria que criasse a experiência de se sentir em casa , que pudesse passar bastante tempo. Qualquer lugar que fosse uma loja não ia ter o conceito, porque ia parecer mais um café tradicional. Comecei a busca por uma casa no fim de novembro do ano passado. Passei aqui, vi essa casa e sabia que era ela, pelo conceito e pela arquitetura. A hora que entrei, falei ‘é o lugar’", lembra.

A ampla casa, que tem 278m², foi decorada com o propósito de trazer um novo conceito ao bairro. Com uma fachada em laranja, preto e branco, a Casa Mica tem também espaços pensados para quem trabalha de forma remota. "A casa é de 1946 e não quis tirar a personalidade dela. Queria que a casa antiga tivesse um refresh, continuando uma casa antiga, mas alegre, divertida e jovem. Por isso a coloração, o laranja brincando com o preto. Consigo mostrar que ela é clássica", diz Camila, contando que recebeu uma visita ilustre nos primeiros dias de operação. "Estou construindo um sonho a partir de toda uma história da casa. Semana passada, veio uma mulher e ela queria conhecer o espaço. Ela se apresentou e era neta da proprietária da casa. Ela se emocionou olhando e quer trazer a família para ir no jardim. De certa forma, isso traz uma sensação de que tinha uma energia legal na casa", acredita a empreendedora.

Casa Mica, novidade no bairro Moinhos de Vento CASA MICA/DIVULGAÇÃO/JC

A disposição dos espaços da casa foi pensada para complementar a proposta pensada por Camila, que é fazer com que a clientela se sinta acolhida em diferentes momentos do dia. "Todo mundo que entra vai sentindo isso. Eu, como dona do espaço, prezo muito pela questão da experiência", garante. Para ampliar a experiência, o cardápio também traz referências do espaço. "O cardápio traz uma conexão com a casa. Tem uma bruschetta que é de pera, porque tem um pé de pera no jardim", exemplifica. As bebidas seguem a mesma premissa, inspiradas no jardim da casa. "Os drinks autorais têm uma narrativa de que cada drink representa uma estação do ano. Queremos que a casa se adapte e seja sazonal conforme a estação do ano", pontua.

Pensando em atender diferentes necessidades ao longo do dia, o cardápio conta com opções de toats, croissants, bruschettas, ovos mexidos e itens de confeitaria, como tortas e waffles. "O menu oferece a experiência desde passar e tomar um café com pão de queijo, almoçar, confeitaria à tarde, e, no fim do dia, o happy hour", elenca Camila. O menu de almoço é sazonal, definido a cada mês, e conta com opções da chef da operação. "Terça e quarta é um menu mais executivo, rápido e acessível. A partir de quinta, é o menu completo com entrada, prato principal e sobremesa que procura ser uma gastronomia contemporânea", explica a empreendedora.

Casa Mica, novidade no bairro Moinhos de Vento CASA MICA/DIVULGAÇÃO/JC

Endereço e horário de funcionamento da Casa Mica

A Casa Mica fica na rua Marquês do Pombal, nº 144, no bairro Moinhos de Vento. A operação é de terça a quarta-feira, das 11h às 19h. De quinta a sábado, o espaço funciona das 10h às 21h, e, aos domingos, das 11h às 16h.