Tecnopuc é reconhecido como segundo melhor parque científico e tecnológico do Brasil

05 Dezembro 2024

A distinção foi entregue ao parque durante o Prêmio Nacional Anprotec de Empreendedorismo Inovador 2024

Nesta terça-feira, o Tecnopuc (Parque Científico e Tecnológico da PUCRS) foi reconhecido como o segundo melhor parque científico e tecnológico do Brasil pela Anprotec (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores). O tema da conferência foi Os Ambientes de Inovação Transformando os Territórios e as Cidades e reuniu representantes de ecossistemas de inovação de todo o País. A distinção foi entregue ao parque durante o Prêmio Nacional Anprotec de Empreendedorismo Inovador 2024. O Tecnopuc já foi contemplado antes com o prêmio, em 2004, 2009 e 2016. Neste ano, o primeiro lugar ficou com a BH-TEC, da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), enquanto a terceira posição foi do Supera Parque, vinculado à Universidade de São Paulo (USP).