Comemorando quatro anos, bar na Cidade Baixa realiza evento a céu aberto neste sábado

22 Novembro 2024

O Brita, bar a céu aberto da Cidade Baixa celebra quatro anos neste sábado

Em comemoração aos quatro anos de operação, neste sábado (23), o Brita (@britapoa) realiza o evento Suco de Brita. A programação começa às 15h e se estende até a meia-noite. Segundo os sócios do bar, Fernanda Berté, Pedro Vieira e Thais Gomes, a ideia do evento é reunir todos os elementos que compõem a essência do Brita: bingo, arte, música e o lançamento de novos drinks.Entre as novidades do cardápio, estarão as Caipibritas — caipirinhas com diversos sabores — e chopes em promoção. A programação musical contará com apresentações de Isabelle Mottini e Gustavo Virissimo. Além disso, o evento terá pintura ao vivo com o artista Athos Zilla (@athoszilla), flash tattoo com o Studio Faixa Rosa (@studio.faixa.rosa) e Studio Fest Tattoo (@fest.tattoo), e mais música com o DJ Gigio (@didiovani).A entrada é franca.