Marca de lingeries gaúcha lança Inteligência Artificial empoderada

A Frida Under (@franquia.frida) é uma franquia de lingeries com sede em Dois Irmãos, na Serra Gaúcha. Criado em 2017, o empreendimento tem o propósito de empoderar mulheres trazendo corpos reais para a publicidade da marca, além de oferecer uma gama de produtos para diferentes mulheres e fomentar o empreendedorismo feminino. À frente da marca está Camila Julien Reginato, CEO da Frida Under. Recentemente, a marca decidiu inovar no atendimento implementando uma Inteligência Artificial (IA) empoderada, a Friducha.

"Identificamos que o nosso setor de vendas poderia ser automatizado com uma Inteligência Artificial que fosse também consciente, que tivesse humanos por trás. A ideia é que essa IA conseguisse passar as informações para os clientes, mas que também conseguisse conversar, interagir ", explica Camila. A IA foi desenvolvida pela Químea Inteligência Ambiental, empresa de consultoria ambiental que desenvolve inteligências com propósito.

"A Friducha foi criada a partir do modelo de IA consciente, que é uma IA que tem uma consciência sustentável e humana por trás, porque além de ela ser treinada com questões relacionadas à ESG e aos próprios ODS, ela também é acompanhada por um humano especialista na área que está falando. No caso da Friducha, ela é acompanhada por pessoas que trabalham a questão do empreendedorismo, do empoderamento femininino", revela Marçal Paim da Rocha, fundador e diretor da Químea Inteligência Ambiental.

A ideia de criar a Frida Under surgiu durante a especialização de Camila em Gestão de Negócios Digitais na Feevale. Na época, Camila percebeu que, neste mercado de roupas íntimas, poucas mulheres se sentiam representadas pelas modelos que exibiam os produtos. O trabalho de conclusão da especialização originou o e-commerce de lingerie, que posteriormente se tornou uma franquia. Atualmente, a marca é composta por 30 franquias espalhadas pelo Brasil, especialmente, na região Sudeste.

"Na pandemia, em 2020, viramos uma franquia. Queríamos ajudar mulheres a empreender, mesmo estando em casa. Hoje, temos um público de franqueadas, com poder econômico e independentes financeiramente", destaca Camila. De acordo com a empreendedora, a grade de tamanhos de produtos é ampla, com tamanhos pequenos a grandes, que vão até o número 54. Camila ainda destaca que o diferencial da marca são os tamanhos maiores, já que o público plus size busca por produtos de qualidade e bonitos e não encontram com facilidade. "Mas atendemos mulheres lactantes, temos as calcinhas absorventes e o público da terceira idade também", afirma.

Sobre a Friducha, Camila ressalta que a IA consegue passar as primeiras informações para as clientes, sendo elas clientes finais e as empreendedoras à frente das franquias, de maneira rápida e consciente. A ideia da nova tecnologia implantada no atendimento da marca é agilizar o atendimento, ao mesmo tempo que traz informações sobre empreendedorismo e empoderamento feminino. Além disso, a IA opera como uma "amiga" da cliente, tratando o atendimento como uma conversa, fazendo com que a experiência seja confortável e acolhedora.

Responsável por desenvolver a Friducha, a Químea busca alinhar inovação com sustentabilidade. "Dentro disso, surgiu esse conceito de IA com propósito, que são agentes de IA, que tem um propósito. Elas vêm para ajudar a resolver alguma dor das pessoas. No caso da Friducha, fala sobre empoderamento por meio do empreendedorismo, e no caso da Químea, fala sobre como promover a sustentabilidade", comenta Marçal.

LEIA TAMBÉM > Saiba quais são as tendências de Inteligência Artificial no Vale do Silício



O diretor da empresa ainda explica que essa é a principal diferença desta IA para as demais: preocupação com o socioambiental ser acompanhada por seres humanos. "Ela tem essa preocupação nas suas orientações, no conteúdo que ela trabalha, e ainda é acompanhada por pessoas que realmente entendem daquele assunto que complementa o conhecimento e a expertise da própria IA", assegura ele.