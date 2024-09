Sorbet de sagu e de erva-mate são apostas de banca focada em orgânicos na Expointer

Uma das bancas que integra o Pavilhão da Agricultura Familiar da 47ª Expointer é Chácara Vila Nova. Com foco em produtos orgânicos, o empreendimento é encabeçado pelo casal Obirajara e Lucimara Almeida, e se destaca pela venda de sorbets - espécie de sorvete produzido sem leite. Neste ano, a dupla resolveu inovar e, para agradar o público na Expointer, preparou dois novos sabores inspirados na cultura gaúcha: o sorbet de sagu e o de erva-mate.

Obirajara e Lucimara são produtores de morangos orgânicos e vendiam produtos derivados, como sucos e geleias. Com o tempo, a dupla percebeu a falta de opções sem glúten e sem lactose na Expointer. Assim, eles desenvolveram o Sorbetchê, um sorbet orgânico que utiliza aipim na sua receita.



“Como somos orgânicos, não poderíamos usar grande parte das coisas que vão em um sorvete comum. Então, começamos a testar ingredientes para dar a liga, como biomassa, batata doce, inhame. Através de um técnico da Emater, chegamos no aipim, que não tem muito gosto. Depois de testar várias receitas, acertamos em uma receita de sorbet de morango”, relembra Obirajara.

Atualmente, banca conta com uma variedade de sabores, como butiá, morango, açaí com morango, uva bordô, cacau 100% e Niagara com frutas vermelhas. Por utilizar o aipim em sua receita, o Sorbet é completamente sem glúten e lactose. Além da Expointer, a dupla vende seus sorvetes em outras feiras, inclusive na Feira Orgânica do Bom fim, que acontece todos os sábados.

Sorbet de sagu e erva-mate



Este ano marca a quarta vez que Obirajara e Lucimara participam da Expointer e, assim, decidiram inovar. Para a 47ª edição do evento, o casal criou dois novos sabores inspirados na cultura gaúcha: sagu e erva-mate.



“Queríamos fazer uma coisa diferente, em homenagem ao povo gaúcho, que está passando por um momento difícil. Criamos esses novos sabores. Trouxemos como uma experiência e eles estão sendo bem aceitos. Nos surpreendeu, achamos que seria mais uma curiosidade, mas o está saindo muito bem”, afirma Obirajara.



Não apenas pelos novos sabores, Obirajara afirma que a Expointer está sendo muito lucrativa, mesmo após a tragédia que assolou o Rio Grande do Sul há poucos meses. “Estávamos com um certo receio, depois de tudo que aconteceu, de que teria menos gente neste ano. Mas o movimento está bom e público que está vindo, está dando apoio aos pequenos produtores. Cada um compra um pouquinho e assim a gente segue”, pondera Obirajara.