LISTA: 5 queijos diferentes para experimentar na Expointer

47ª Expointer. No Pavilhão da Agricultura Familiar do Parque de Exposições Assis Brasil, é possível encontrar as mais diversas versões, dos feitos à base de bebida alcoólica aos trufados. Confira uma lista com cinco queijos para experimentar na Expointer.

1. Queijo com vinho

No estande da Agroindústria Colonial Zago os produtores Milena e Zair Zago apresentam o queijo com vinho ALINA SOUZA/ESPECIAL/JC

Imerso por 12 dias no vinho, o queijo destaque da Agroindústria Zago é o queijo de vinho. O produto foi pensado em parceria com amigos da Serra, pois, de acordo com Zair Zago, um dos responsáveis pela indústria da família na feira, a agroindústria ainda não tinha um produto que chamasse atenção de quem passeia pela feira. Após a maturação, o queijo passa 12 dias submerso em vinho produzido na Serra Gaúcha . A família é natural de Hulha Negra, no sudoeste do Estado. "Levamos esta novidade pela primeira vez na Fenadoce. Em apenas três dias, vendemos todos os 300kg produzidos", explica Zair. Para a Expointer, a família diz ter aumentado a produção, mas alerta: "acho que antes do fim de semana já vamos ter vendido todas as peças", diz Zair.

• Agroindústria Colonial Zago: banca 14 no Pavilhão da Agricultura Familiar.

• Contato: WhatsApp (53) 99711-2021 e Instagram (@agro_zago)

2. Queijo pesto e queijo maturado em araucária

Marleise e Edemir Valsoler estão há 12 anos operando a Agroindústria Camponês, que levou à Expointer os queijos pesto e queijo maturado em araucária. ALINA SOUZA/ESPECIAL/JC

Agroindústria Camponês, da cidade de Jóia, na região noroeste do Estado, trouxe dois queijos inéditos: o queijo com molho pesto e o queijo envelhecido na tábua de araucária. Um dos responsáveis pela marca, Ademir Valsoler, diz que a família está sempre focada na inovação e todo ano traz para a feira uma versão variada do laticínio. "Participamos da Expointer há nove anos e temos esse entendimento de que temos que inovar a cada ano na feira , então nós achamos que estes queijos seriam ideias interessantes". Os queijos são vendidos na Expointer em peças ou pedaços, de acordo com o gosto do cliente. Para este ano, a, da cidade de Jóia, na região noroeste do Estado, trouxe dois queijos inéditos:. Um dos responsáveis pela marca, Ademir Valsoler, diz que a família está sempre focada na inovação e todo ano traz para a feira uma versão variada do laticínio. "Participamos da Expointer há nove anos e temos esse entendimento de que, então nós achamos que estes queijos seriam ideias interessantes". Os queijos são vendidos na Expointer em peças ou pedaços, de acordo com o gosto do cliente.

• Agroindústria Camponês: banca 195 no Pavilhão da Agricultura Familiar.

• Contato: WhatsApp (55) 99917-4591 e Instagram (@agrocampones_).

3. Queijos trufados

Giovana Konzen representaram a Agroindústria DahRê com a novidade do queijo trufado ALINA SOUZA/ESPECIAL/JC

Focada em inovar sempre que possível em sua indústria, Rejane Konzen fundou a Agroindústria DahRê em 2008, na cidade de Salvador das Missões. Neste ano, participando da Expointer pela 11ª vez, as filhas de Rejane, Juliana e Giovana, trouxeram os quatro novos sabores de queijo da indústria familiar: os queijos trufados. Vendidos em peças fechadas ou em pedaços, as opções de recheio são requeijão com linguiça defumada, cheddar e azeitona, brigadeiro de doce de leite e nozes e o sabor de requeijão, damasco, cereja e castanhas. "Minha mãe já tinha tentado fazer este queijo em outros momentos, mas ele é difícil de fazer, sem deixar muito fino ou muito grosso. Recentemente, um mestre queijeiro nos ajudou e conseguimos fazer o queijo recheado", explica Juliana. De acordo com as irmãs, os queijos estão vendendo bem, pois despertam a curiosidade dos visitantes. " Esperamos sair daqui completamente vazias, com tudo vendido até o fim da feira ", brinca Juliana. A DahRê levou à Expointer cerca de 80kg de queijos trufados, sendo o mais vendido até o momento o sabor de linguiça defumada.

• Agroindústria DahRê: Banca 201 no Pavilhão da Agricultura Familiar.

• Contato: WhatsApp (55) 99988-0395 e Instagram (@dahre_agrokonzen).

4. Queijo com nozes e damasco

Glaúcia Brum desenvolveu a receita do queijo com nozes e damasco STÉFANI RODRIGUES/ESPECIAL/JC

A ideia de Glaucia Brum de Deus, queijeira da Agroindústria Federici, da cidade de Sarandi, era trazer um queijo diferente, harmonioso e que chamasse a atenção. Pensando nisso, ela testou diversas combinações, até chegar no queijo com nozes e damasco. De acordo com a produtora, o produto está com uma alta procura do público na feira . A Federici levou à Expointer cerca de 200kg de queijo com nozes e damasco e, de acordo com Gláucia, a expectativa da família é unanime. "Queremos vender tudo que trouxemos até o fim da feira. Ano passado, acabamos as vendas no meio da semana. Neste ano, nos preparamos com mais produtos, mas estamos vendendo muito bem", ressalta Gláucia.

• Agroindústria Federici: banca 50 no Pavilhão da Agricultura Familiar.

• Contato: WhatsApp (54) 99668-4199 e Instagram (@agroindustriafederici).

5. Queijo maturado com cachaça

O queijo maturado com cachaça produzido pelo Sítio Esperança Produtos Autorais foi considerado o melhor queijo do Brasil em concurso realizado em abril ALINA SOUZA/ESPECIAL/JC

Criado em janeiro para a participação do Sítio Esperança Produtos Autorais no Mundial de Queijos do Brasil 2024, promovido pela SerTãoBras, o queijo maturado em cachaça é aposta também para a Expointer. A cachaça também é produzida na região da agroindústria, que fica na cidade de Barão do Cotegipe, no norte do Estado. Nomeado de Bendito, o queijo desenvolvido por Sandra Piovesan foi premiado com ouro como Melhor Queijo do Brasil. De acordo com Laércio Lerin, esposo de Sandra, o queijo está com bastante saída, tornando-se o que ele considera um divisor de águas na indústria familiar . O casal acredita que os próximos dias de feira serão movimentados e alavancarão ainda mais as vendas.

• Sítio Esperança Produtos Autorais: banca 249 no Pavilhão da Agricultura Familiar.

• Contato: WhatsApp (54) 99645-5854 e Instagram (@sitioesperancaprodutosautorais).