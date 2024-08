Queijo de molho pesto e queijo maturado em tábua de araucária são aposta de agroindústria na Expointer

Stéfani Rodrigues

27 Agosto 2024

Atuando em Jóia, na região Noroeste, a Agroindústria Camponês busca levar um queijo diferente a cada edição da Expointer

Participando pela nona vez da Expointer, a Agroindústria Camponês marcou sua vinda para o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com duas novidades. O queijo de molho pesto e o queijo maturado em tábua de pinheiro araucária são as apostas do negócio para a 47ª edição da feira.Edemir Valsoler, um dos representantes da Camponês, conta que a agroindústria busca sempre inovar a cada participação, destacando que o queijo de pesto tem tido boa aceitação do público. “Temos esse entendimento de que temos que inovar a cada ano na feira, então nós achamos que estes queijos seriam ideias interessantes”, diz Edemir. Sobre a expectativa para este ano, o produtor afirma que, apesar dos desafios impostos pela situação de calamidade no Estado após a enchente e pelas dificuldades de acesso ao parque, o movimento na feira tem sido positivo.