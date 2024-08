Agroindústria familiar lança geleias de queijo e bacon na Expointer

Casa do Sabor Artesanal (@casadosaborartesanal) é uma agroindústria familiar localizada em Paraí, na Serra Gaúcha. Neste ano, a marca decidiu inovar ao trazer novidades para a



"Também trabalhamos com uma linha de ketchups e cebolas caramelizadas, somando mais de 80 itens", comenta Raquel. Segundo ela, a ideia de apresentar as novas geleias é oferecer ao público sabores que já são apreciados, mas em um formato inovador. "Lançamos também uma geleia de menta e hortelã, uma opção mais refrescante para acompanhar pratos como carne de ovelha", explica. Tradicional no mercado de geleias, molhos e antepastos no Rio Grande do Sul, a Casa do Sabor Artesanal (@casadosaborartesanal) é uma agroindústria familiar localizada em Paraí, na Serra Gaúcha. Neste ano, a marca decidiu inovar ao trazer novidades para a 47ª Expointer: geleias nos sabores de queijo e bacon. Raquel Pellegrini, produtora rural, está à frente da agroindústria, que se destaca pela produção artesanal. O negócio está na banca 198 no Pavilhão da Agricultura Familiar.

A Casa do Sabor está há 15 anos no mercado gaúcho e participa da Expointer há 14 anos, sempre com a proposta de inovar e trazer lançamentos dentro da linha de produtos já oferecidos pela marca. Raquel explica que, normalmente, a família se divide para dar conta de todas as atividades. Ela e a cunhada, Ana Paula Coldebella, permanecem na exposição, enquanto o restante da família segue com a produção para atender os pedidos do e-commerce e a alta demanda do público da Expointer.

Além de Raquel e Ana Paula, os pais e o marido da produtora também comandam a agroindústria, que foi fundada em 2011. A ideia do negócio surgiu dos patriarcas da família, que sempre cultivaram frutas e desejavam manter os filhos no meio rural. As receitas dos doces que deram início à marca foram passadas de geração em geração.



De acordo com Raquel, o produto mais vendido na feira é a geleia de cebola roxa, que custa R$ 17,00. "Essa é nossa campeã de vendas na Expointer. Criamos essa receita há cerca de sete anos e ela faz sucesso aqui", afirma. Além disso, os antepastos e a linha de geleias feitas 100% de frutas, sem adição de açúcar e adoçantes artificiais também têm alta procura. "No e-commerce, as geleias de frutas são as que mais vendem", complementa.