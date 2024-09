Primeira agroindústria de vinho colonial do Brasil marca presença na Expointer

Júlia Fernandes

29 Agosto 2024

Empreendimento teve a produção e comercialização legalizadas em fevereiro de 2018

A Piccola Cantina (@piccolacantina), localizada em Bento Gonçalves, foi a primeira agroindústria de vinho colonial no Brasil. Os produtores Auri e Diva Flâmia estão à frente do empreendimento, que teve a produção e comercialização legalizadas em fevereiro de 2018. A agroindústria marcou presença na 47ª Expointer, trazendo mais de 20 rótulos, entre vinhos de mesa, vinhos finos e sucos. “O público daqui gosta muito e elogia. Isso faz com que a gente continue com mais amor pelo trabalho que já temos”, relata Diva.A propriedade dos Flâmia tem 45 hectares, sendo 16 deles ocupados por parreiras, na comunidade São Valentim, no distrito de Faria Lemos. O casal sempre produziu vinhos de forma artesanal para consumo próprio. Segundo Diva, fazer vinhos é uma tradição familiar que passa de geração em geração. “Essa cultura vem dos nossos avós, passou para os nossos pais e nós demos continuidade. Nossos amigos que nos visitavam sempre gostaram muito e pediam que a gente produzisse para eles”, conta a produtora. Na época, o casal já frequentava algumas feiras locais, mas era impedido de comercializar os vinhos, pois o produto não era legalizado.