Com estreia nos Jogos Olímpicos, aulas de breaking atraem jovens gaúchos

Os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris estão sendo marcados por novidades, desde a cerimônia de abertura fora de um estádio às novas modalidades. Entre as novidades, está a inclusão do breaking, arte de rua que nasceu do movimento Hip Hop. A modalidade foi reconhecida recentemente como esporte. Nesta edição, 16 b-boys e 16 b-girls apresentam-se entre os dias 9 e 10 de agosto.

Nos Jogos Olímpicos de Paris, o Brasil não terá representantes no breaking, cenário que não representa a força do movimento Hip Hop no País. Em Porto Alegre, a cena ganhou ainda mais força em 2023, após a inauguração do Museu da Cultura Hip Hop do Rio Grande do Sul, mesmo ano em que o movimento completou 50 anos no Brasil. O museu é o primeiro dedicado à cultura do Hip Hop na América Latina e tem financiamento da Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocínio da Petrobras e do Instituto Neoenergia, com realização do Ministério da Cultura.

Entre as oficinas oferecidas pelo museu, está a de breaking. As aulas são ministradas por Leonel da Silva Vieira, ou Deaf, como é conhecido. Deaf atua como professor há 13 anos e segundo ele, o movimento Hip Hop sempre esteve presente na família, já que o irmão mais velho era b-boy e o do meio é MC. "Meu interesse maior sempre foi a dança, mas tinha uma barreira bem grande: a minha mãe. Ela via as acrobacias e morria de medo que eu me machucasse", comenta.

Aos 14 anos, Deaf começou a praticar o breaking a partir do projeto Escola Aberta. Desde então, a dança virou parte de sua vida. Com o decorrer dos anos, Deaf viu a cena crescendo e o movimento ganhar força rapidamente. "Com o avanço da tecnologia e a disseminação de informação em massa, tudo está sendo mais rápido e até mais fácil. Para nós da dança, foi bem positivo, mas tem os pontos negativos também".

Atualmente, 10 alunos participam ativamente das aulas, sendo uma turma pela manhã e outra turma no período da tarde. Segundo o professor, a procura pelas oficinas é muito grande, mas muitos alunos acabam desistindo do processo. "Como é tudo muito novo, muitos vão só para conhecer. Porém temos feedbacks positivos, e a procura está aumentando. Acredito que as próximas turmas estarão lotadas", afirma Deaf, revelando que os alunos são pessoas de todas as idades que estão buscando aprender algo novo e desafiador, onde possam colocar sua personalidade em evidência

Essa edição é a primeira que conta com o breaking entre as modalidades. Outra novidade é o caiaque cross.

Para Deaf, a importância breaking ser conhecido como esporte olímpico está na visibilidade que o esporte deve ganhar a partir de agora. "Infelizmente, não teremos representantes brasileiros, uma vez que todo esse apoio iniciou há apenas quatro anos em uma modalidade onde muitos outros países tratam a arte e a cultura como importante agente de transformação", destaca o dançarino, ressaltando que a novidade já trouxe mudanças. "Só o fato de aprenderem que a escrita é breaking e não break ou breakdance já mostra um avanço significativo para a cena", garante. Para Deaf, o breaking representa muito mais que um esporte. "Tem papel fundamental da construção pessoal e ajuda jovens menos afortunados a respeitarem os processos para atingir seus objetivos", diz.