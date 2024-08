Aprendizado de ouro

Isadora Jacoby

01 Agosto 2024

O clima de otimismo e união que os Jogos Olímpicos proporcionam a cada quatro anos é inspirador. Repentinamente, viramos especialistas nos mais diversos esportes com um único intuito: torcer pelo Brasil. Além dos memes e dos momentos icônicos, as Olimpíadas podem ser fonte de inspiração para os negócios. Na terça-feira (30), a equipe de ginástica artística do Brasil conquistou uma inédita medalha de bronze na disputa por equipes. O feito mostra como um time alinhado é capaz de superar desafios. A experiência de Jade Barbosa, com 33 anos, trouxe tranquilidade e sabedoria, enquanto o frescor da estreante Júlia Soares, de 18 anos, renovou as forças da equipe. A ginasta Flávia Saraiva, que machucou o olho durante o aquecimento, mostrou a importância de perseverar mesmo frente às adversidades, assim como Lorrane Oliveira, que perdeu a irmã apenas quatro meses antes dos jogos, é exemplo de resiliência. E, claro, a estrela de Rebeca Andrade, brilhando no momento certo, destacando a importância de valorizar o diferencial de cada pessoa do time. Mais que vibrar pelo Brasil, podemos aprender.