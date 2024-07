Empresa de tecnologia abre programa Jovem Aprendiz exclusivo para pessoas pretas

31 Julho 2024

As vagas são destinadas a candidatos entre 16 e 22 anos e encerram nesta quarta-feira (31)

A Getnet Brasil, empresa do grupo global PagoNxt e pertencente ao Banco Santander, abriu inscrições para seu programa Jovem Aprendiz afirmativo, voltado exclusivamente para jovens autodeclarados pretos. São 11 vagas disponíveis para as cidades de São Paulo e Porto Alegre, abrangendo diversas áreas. Para concorrer às vagas, o candiato deve ter entre 16 e 22 anos, residir em uma das cidades com vagas disponíveis e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio, Técnico ou Superior. O programa, com inscrições abertas até 31 de julho, busca jovens que nunca tenham participado de um programa de Jovem Aprendiz. Os selecionados terão uma carga horária de 20 horas semanais e receberão, além da remuneração, benefícios como vale-refeição ou alimentação, seguro de vida, vale-transporte, folga de aniversário, Gympass, campanha de vacinação anual, Summer Get e Programa de Apoio Pessoal Especializado (PAPE). Em nota, a Getnet Brasil diz que a iniciativa visa proporcionar o primeiro emprego para talentos pretos, promovendo um ambiente de trabalho mais diverso e inclusivo.