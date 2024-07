LISTA: 7 lugares para curtir as férias com as crianças em Porto Alegre

Quem convive com crianças em casa sabe que entreter os pequenos durante as férias de inverno pode ser um desafio. Pensando nisso, o GeraçãoE listou sete atividades em Porto Alegre para curti as férias de inverno com as crianças.

1. País das Maravilhas na Capital

Um espaço inspirado na Alice no País das Maravilhas é atração no BarraShoppingSul INSTAGRAM/BARRASHOPPINGSUL/REPRODUÇÃO/JC

O universo de Alice no País das Maravilhas está presente na programação de férias de inverno do BarraShoppingSul, na avenida Diário de Notícias, nº 300, no bairro Cristal. Até 28 de julho, as crianças poderão brincar no cenário inspirado no livro de Lewis Carroll na atração Alice no Barra: Uma Aventura no País das Maravilhas, que inclui labirinto, piscina de bolinhas, castelo de cartas, mesa do chá com material de desenho, óculos de realidade virtual e uma sala de espelhos que distorcem a imagem. A atração funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 21h, sendo indicada para crianças a partir de três anos. A entrada é gratuita para clientes do programa MultiVC Silver e Gold, demais clientes podem resgatar ingressos pelo aplicativo Multi.

2. Diversão caseira

Helber Vieira comanda o Sapo Balseiro, negócio de aluguel de jogos TÂNIA MEINERZ/JC

Para as famílias que preferem se divertir em casa, jogos de tabuleiro podem ser uma opção para agitar os dias mais monótonos das férias. Buscando oferecer grandes aventuras no conforto de casa, a empresa de aluguel de jogos Sapo Balseiro conta com mais de 20 opções de jogos de tabuleiro em seu catálogo com board games para diversas idades. Os aluguéis custam entre R$ 15,00 e R$ 45,00 para sete dias e variam de acordo com a complexidade dos jogos. Para mais informações, entre em contato pelo Instagram (@sapobalseiro).

3. Chico Bento no shopping

A Fazendinha do Chico Bento estará em Porto Alegre até 31 de agosto SHOPPING IGUATEMI/DIVULGAÇÃO/JC

A atração Fazendinha Chico Bento estará no Shopping Iguatemi até o dia 31 de agosto. A experiência oferece diversas atrações para crianças, como piscina de bolinhas, escorregadores, infláveis, pescaria do Chico Bento e tombo legal de goiabas. As crianças também podem brincar no Estábulo dos Burrinhos de Mola. A atração, está localizada na Praça Erico Verissimo, no 1º piso do Shopping Iguatemi Porto Alegre, na avenida João Wallig, nº 1800, no bairro Passo d'Areia, é voltada para crianças de 2 a 13 anos, com ingressos a partir de R$ 50,00 para até 40 minutos.

4. Férias com conhecimento

O Museu de Ciências e Tecnologia da Pucrs está com uma programação especial para as férias MUSEU DA PUCRS/REPRODUÇÃO/JC

O Museu de Ciência e Tecnologia da PUCRS está promovendo a Colônia de Férias no Museu, uma programação especial para crianças de 7 a 12 anos, proporcionando uma experiência de aprendizado e diversão. Até 26 de julho, das 13h às 18h, os pequenos cientistas explorarão temas e realizarão experimentos nas salas práticas e nas exposições do museu. As vagas são limitadas, e os participantes podem escolher entre turnos individuais ou o programa completo. O Museu fica localizado na avenida Ipiranga, nº 6681, no bairro Partenon, e o custo é de R$ 90,00 por dia ou R$ 450,00 pela semana completa, com 10% de desconto para a comunidade Rede Marista.

5. Escape game

Os jogos da Cronometrado Escape Room são indicados para crianças a partir de 10 anos TÂNIA MEINERZ/JC

O Cronometrado Escape Room, localizado na avenida José Gertum, nº 592, no bairro Chácara das Pedras, em Porto Alegre, é opção de diversão em família. O espaço oferece jogos de escape, onde os jogadores descobrem pistas, resolvem quebra-cabeças e realizam tarefas em uma sala trancada, buscando atingir um objetivo específico dentro de um tempo limitado. O local possui duas salas temáticas: uma rotativa, que varia de acordo com a sazonalidade, e outra focada em um mistério de assassinato. Os jogos são indicados para crianças a partir de 10 anos e estão disponíveis apenas por agendamento, de terça-feira a domingo, das 10h às 22h. Mais informações pelo WhatsApp (51) 99726-4482.

6. Diversão e solidariedade

Também no Shopping Iguatemi, a Arena Scooby é atração no local até 13 de agosto. O espaço inclui piscina de bolinhas, ping pong, jogos interativos, pebolim, entre outros. Para participar, o local pede 1kg de alimento não perecível ou uma doação de R$ 5,00 via Pix para resgatar um cupom no aplicativo do shopping para 30 minutos na atração. Toda a arrecadação será doada para a ONG Ação da Cidadania.

7. Atrações no Pontal

A atração Arena Gloob é gratuita e funciona diariamente PONTAL SHOPPING/DIVUGAÇÃO/JC

O Pontal Shopping, localizado na avenida Padre Cacique, nº 2893, no bairro Cristal, oferece uma programação variada de férias para crianças até o fim de julho. A Arena Gloob conta com 119 m² de atividades inspiradas em programas do canal infantil de forma gratuita. Outras atrações incluem o T-Rex Pool, uma piscina de bolinhas e brinquedos eletrônicos, e o Fire Jump, um parque de camas elásticas. A Cia Lúdica também apresentará atividades no dia 27, das 14h às 15h30min, e 28 de julho, das 15h às 16h30min.