Hospital Moinhos de Vento lança mentoria gratuita para empreendedores afetados pela enchente

19 Julho 2024

A iniciativa selecionará empresas do Rio Grande do Sul afetadas pela enchente para receber o auxílio de profissionais em diversas áreas

O Centro de Inovação do Hospital Moinhos de Vento, chamado de Atrion, está oferecendo um serviço de mentoria gratuita para empreendedores afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A iniciativa será chamada de Atrion Connect RS e selecionará empresas para receber o auxílio de profissionais em diversas áreas.