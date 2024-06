Ocupando quatro ruas, evento para fomentar a Cidade Baixa terá 14 feiras e shows

Júlia Fernandes

21 Junho 2024

O evento marca o lançamento do movimento Viva CB, criado por comerciantes e prestadores de serviços do bairro

Neste domingo (23), a partir das 11h, ocorrerá uma das maiores feiras de rua já realizadas na Cidade Baixa. Com o propósito de lançar o movimento Viva CB (@viva.cb), o evento contará com 14 feiras compostas por cerca de 60 negócios locais. Além disso, serão três palcos distribuídos na região, com apresentações de 13 bandas. Quatro ruas serão interditadas para a realização do evento: as ruas João Alfredo, Joaquim Nabuco, Lopo Gonçalves e a Travessa Venezianos.“Além das bancas presentes na feira, vamos divulgar um circuito com todos os comércios e negócios que participam da iniciativa”, comenta Diego Dresch, um dos organizadores do evento. Segundo ele, durante as enchentes de maio, um grupo de comerciantes e prestadores de serviços se formou com a intenção de discutir possíveis melhorias para o bairro, fomentar os empreendimentos locais e trazer qualidade de vida para os moradores da Cidade Baixa, dando origem ao Viva CB.“Desde a primeira reunião do grupo, conversamos e chegamos a um consenso de que a Cidade Baixa já tinha muitos problemas antes das enchentes. A partir da nossa avaliação, entendemos que o bairro já estava abandonado pelo poder público há alguns anos”, relata Diego.De acordo com o organizador, problemas relacionados à iluminação, limpeza, segurança e repressão por parte da segurança pública aos frequentadores do bairro acabaram por impactar o comércio local. “São ações que nunca dialogam com as características daqui, um bairro relacionado à arte, cultura e ao lazer”, comenta.A ideia é que o novo movimento traga valorização para o bairro boêmio de Porto Alegre. Através de iniciativas voltadas para o plano de urbanização, eventos coletivos, inovação e sustentabilidade, o Viva CB pretende captar parcerias para realizar as melhorias necessárias. Entre as ações iniciais está a criação de um portal com informações sobre os negócios da Cidade Baixa. “Com o lançamento desta campanha, pretendemos inaugurar o Portal Viva CB com todos os comércios e serviços oferecidos no bairro para fortalecer esses espaços”, explica.O evento, marcado para este domingo, poderá ser adiado para o dia 30 de junho devido à chuva.