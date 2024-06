Retomada e esperança para seguir

Depois de um mês tão difícil, é um alento ver a cidade sendo sinônimo de vida novamente. No último fim de semana, acompanhei o evento de inauguração do café Porto Farrô, negócio cuja história está contada na Página Central desta edição do GeraçãoE ao lado de outras operações que estão abrindo as portas em Porto Alegre.

A cafeteria, no entanto, não é novidade. Já tem três anos de história e se preparava para uma mudança significativa, que foi adiada pelo contexto trágico da cidade e do Estado. Nesta semana, o negócio começou a operar no novo endereço e em um espaço muito maior que o anterior.

Ver esse movimento é um sopro de esperança. É claro que ainda há diversas regiões, tanto na Capital quanto em outros pontos do Rio Grande do Sul, que ainda estão impedidas de realizar essa retomada. Mas não deixa de ser inspirador ver um negócio sendo celebrado pelos seus clientes fiéis. Foi uma tarde de muito café, claro, e arte, como é a premissa do Porto Farrô. Mas, mais que isso, um momento de esperança.

Que, aos poucos, os bons momentos como esse predominem no empreendedorismo gaúcho.

