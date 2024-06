Inspiração que vem da Colômbia

O podcast Libros para emprendedores, do Luis Ramos, tem sido uma fonte valiosa de insights e conhecimentos para diversas áreas da nossa vida e do nosso empreendimento.

Através dos resumos e discussões dos livros apresentados, temos conseguido aplicar conceitos e estratégias em áreas como gestão, marketing, vendas, inovação e motivação pessoal. O podcast tem sido uma ferramenta fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, fornecendo ideias e inspiração para enfrentar os desafios do empreendedorismo com mais confiança e conhecimento. O podcast tem nos ajudado a manter uma mentalidade focada no crescimento. Uns dos nossos livros favoritos é Hábitos Atômicos, Pense como um Monge e Os Segredos de uma Mente Milionária. O podcast também é uma opção maravilhosa para quem está treinando espanhol.

Shakira, artista colombiana, tem sido uma inspiração incrível para nós no nosso empreendimento. Sua jornada de sucesso, baseada em talento, trabalho árduo e dedicação, é um exemplo inspirador de como é possível alcançar grandes conquistas mesmo depois de muitas dificuldades. Assim como ela, buscamos levar o nome da nossa cidade, Barranquilla, e do nosso país com orgulho, destacando a rica cultura do Caribe colombiano através da nossa gastronomia. Além disso, admiramos o compromisso da Shakira em impactar positivamente as pessoas ao seu redor. No nosso empreendimento, buscamos não apenas oferecer uma experiência gastronômica autêntica, mas também criar um ambiente acolhedor, inspirador e criativo, que contribua de forma positiva para a comunidade.

As viagens pela Colômbia têm sido uma fonte incrível de inspiração para o nosso empreendimento. Cada lugar que visitamos nos proporciona uma nova experiência sensorial, desde as paisagens deslumbrantes até os sabores autênticos e variados da culinária. Também a oportunidade de viver diferentes aspectos da cultura colombiana, que são refletidos no nosso negócio, por exemplo, a amabilidade e a hospitalidade das pessoas nos inspiraram a oferecer um atendimento sempre impecável no La Ventana, criando um ambiente acolhedor e convidativo para os clientes. Além disso, a criatividade, o talento dos artistas, as festividades e a beleza dos povos colombianos têm sido uma fonte de inspiração para a decoração e músicas do nosso estabelecimento. Buscamos incorporar elementos da cultura do Caribe em cada detalhe, desde a escolha dos ingredientes até a proposta dos pratos que fabricamos através de Kogui, cerâmicas para apresentar nossas delícias, criando uma experiência autêntica e memorável para os nossos clientes.