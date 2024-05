Confeitaria é inspiração

A confeitaria salva. Já me salvou uma porção de vezes, em termos econômicos e emocionais. E é a partir dessa crença que a Ursa está operando hoje, com o objetivo de levar alguma alegria e cor ao cenário de catástrofe no qual Porto Alegre se transformou.

"Cakes for a cause" é um movimento internacional de confeiteiras que, a partir da produção e venda de bolos, apoia populações em situações adversas dos mais variados tipos. Desde o último dia 10, com a ajuda de muitos clientes, amigos e desconhecidos, distribuímos centenas de bolos nos abrigos da cidade. Num primeiro momento, buscamos privilegiar locais exclusivos de mulheres e crianças, mas a ação já se expandiu e somos gratos pela confiança de quem esteve junto doando, fazendo a logística e compartilhando a ideia.

De julho em diante, a Ursa será, também, uma escola de profissionais de confeitaria. É uma segunda etapa, que vai envolver mais que confeitos coloridos. Além de aulas específicas para quem já é profissional, haverá a oferta de bolsas gratuitas de formação básica para mulheres chefes de família. Acreditamos que bolos e brigadeiros podem transformar o futuro de quem perdeu muito. Em breve, mais informações e formulário de inscrição no Instagram (@ursapoa).