Iniciativa busca conectar pessoas afetadas pela enchente com empresas com vagas abertas

03 Junho 2024

O Pucrs Carreiras e a Fundação Irmão José Otão lançaram o projeto EmpregarTchê

O Pucrs Carreiras e a Fundação Irmão José Otão (FIJO) lançaram a iniciativa EmpregarTchê na última semana. O projeto visa conectar indivíduos diretamente ou indiretamente afetados pelas enchentes com empresas e profissionais que possam oferecer vagas de estágio ou emprego efetivo.A inscrição para os candidatos é gratuita e pode ser realizada por meio do portal da iniciativa. Após o cadastro, os currículos são inseridos em um banco de talentos, acessível às empresas participantes. Para os candidatos, é necessário preencher um formulário com dados pessoais e informações profissionais para facilitar o contato com empresas que tenham vagas disponíveis.