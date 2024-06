"A inércia do consumo é mais prejudicial", diz presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-RS

Luiz Carlos Bohn, presidente da Fecomércio-RS e presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-RS, comenta que há uma divisão em relação aos comércios afetados pelas enchentes no Estado.



O primeiro grupo é formado pelos negócios que foram inundados, sendo os mais impactados. Além de perder faturamento, perderam patrimônio, estrutura, máquinas, equipamentos e estoque. "Esse grupo representa uma grande parcela dos estabelecimentos afetados", comenta Bonh.



Já o segundo grupo representa os que tiveram suas atividades reduzidas ou interrompidas em virtude de dificuldade de acesso, redução de disponibilidade de equipe e insumos. São locais que a água não chegou, mas os negócios estão parados.

LEIA TAMBÉM > Governo divulga levantamento parcial de danos aos negócios afetados



O terceiro e último grupo são aqueles estabelecimentos que foram impactados pelo ambiente de consternação que abalou o Estado. "As pessoas estão retraídas. Muitos desses locais estão parados, porque não sabem como recomeçar. Neste caso, precisamos ver se realmente vale a pena recomeçar", afirma. De acordo com Bohn, em situações como essa, é necessário um apoio de técnico de consultoria que consiga fazer essa análise. "É preciso avaliar e ver 'olha, já não estava legal. Será que vale a pena voltar agora?' Isso é uma análise fria, que nem sempre as pessoas têm condições de fazer', explica.



Há um mês, o Rio Grande do Sul vive com incertezas e com a preocupação de como será o próximo dia. Até aqueles, que não foram diretamente afetados, tiveram que mudar ou adaptar seus comportamentos. Muitos ficaram mais reclusos, deixando de consumir fora de casa e de realizar algum investimento por não saber como será o futuro. " Por mais incertezas e receios que se tenha, é importante fazer a economia girar. Claro que não vai comprometer o dinheiro que não tem. Comprar aqui, gastar ali, cuidando dos seus limites, mas a inércia do consumo é mais prejudicial ", explica o presidente da Fecomércio-RS. . "As pessoas estão retraídas. Muitos desses locais estão parados, porque não sabem como recomeçar. Neste caso, precisamos ver se realmente vale a pena recomeçar", afirma. De acordo com Bohn, em situações como essa, é necessário um apoio de técnico de consultoria que consiga fazer essa análise. "É preciso avaliar e ver 'olha, já não estava legal. Será que vale a pena voltar agora?' Isso é uma análise fria, que nem sempre as pessoas têm condições de fazer', explica.Há um mês, o Rio Grande do Sul vive com incertezas e com a preocupação de como será o próximo dia. Até aqueles, que não foram diretamente afetados, tiveram que mudar ou adaptar seus comportamentos. Muitos ficaram mais reclusos, deixando de consumir fora de casa e de realizar algum investimento por não saber como será o futuro. "", explica o presidente da Fecomércio-RS.