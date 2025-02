Clima na pauta dos negócios

06 Fevereiro 2025

Nesta semana, estamos enfrentando no Rio Grande do Sul - e em diversos pontos do País - temperaturas extremas. Na terça-feira (4), foi registrada a maior temperatura desde 1910 no Estado. Em Quaraí, os termômetros marcaram 43,8ºC. Neste cenário, é inevitável pensarmos sobre os impactos diversos que levam a essa situação climática extrema. Nesta edição do GeraçãoE, casualmente, trouxemos como tema principal startups que têm como objetivo usar a tecnologia na redução dos resíduos gerados em diferentes segmentos, da moda à construção civil.