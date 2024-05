Franquia carioca doará lanches na semana do Dia do Hambúguer

GeraçãoE

27 Maio 2024

Com cardápio assinado pelo chef Thomas Troisgros, a hamburgueria doará lanches na semana do Dia do Hambúrguer

Fundada em 2013 no Rio de Janeiro e com cardápio assinado pelo chef Thomas Troisgros, a franquia de hamburgueria artesanal T. T Burger começou a operar há cerca de três meses em Porto Alegre. Para comemorar o Dia Mundial do Hambúrguer, celebrado em 28 de maio, a loja vai realizar uma ação especial durante a semana. A hamburgueria doará, para cada hambúrguer vendido na loja localizada no Pátio 24, no bairro Auxiliadora, outro lanche para os desabrigados das enchentes no Rio Grande do Sul. A acontecerá até 3 de junho. Além da iniciativa solidária, a rede irá lançar uma nova opção de hambúrguer em todas as suas unidades no Brasil: o Quartteirão. O novo lanche é feito com 120g de carne angus, queijo cheddar, picles de pepino, cebola picada, ketchup e mostarda.