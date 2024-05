Ateliê focado em peças de festa passa a produzir roupas e camas para animais resgatados

Stéfani Rodrigues

24 Maio 2024

Estilista especializada em vestidos de luxo encontrou uma maneira de fazer a diferença por meio do seu trabalho

As adversidades causadas pelas recentes enchentes levaram muitas pessoas a buscarem formas de ajudar. Maríndia Félix, estilista especializada em vestidos de luxo para festas, passou a costurar roupas e camas para pets acolhidos em abrigos. Desde os primeiros acontecimentos, a empresária foi voluntária em diversas frentes. No entanto, sentindo-se esgotada física e emocionalmente, Maríndia deixou a linha de frente, mas não a vontade de fazer a diferença. Pensando em como ajudar, a estilista percebeu que as pessoas estavam recebendo ajuda e doações, mas os animais estavam desassistidos. Após receber relatos de protetores de que os animais resgatados estavam sofrendo com o frio e, em alguns casos, morrendo de hipotermia, Maríndia decidiu usar suas habilidades para fazer a diferença. “Comecei a ver as pessoas resgatando os bichinhos, alguns tremendo de frio nos vídeos, e pensei que esta era uma coisa que eu consigo fazer rápido e ajudar com o meu trabalho, que é costurar”, compartilha a estilista.