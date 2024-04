Natalia Beauty conta trajetória das dívidas a negócio milionário

Giovanna Sommariva

19 Abril 2024

A empreendedora participou da sétima edição da Gramado Summit

No comando de 14 empresas, a influencer e empreendedora Natalia Beauty foi um dos nomes que marcou presença no primeiro dia de Gramado Summit. Enquanto incentivava o público a se libertar das amarras sociais, Natalia tirou o terno que estava vestindo e ficou de pijama no palco do evento. "Qual é o terno que ainda te deixa igual a todo mundo?", questionou à audiência. "Nós vamos vestindo camadas de padrões da sociedade e acabamos virando a manada, perdendo a autenticidade. Muitos falam, mas poucos fazem, porque exige coragem em mostrar vulnerabilidade, e é isso que fazes tu te destacar. O perfeito atrai, mas só o imperfeito conecta", afirma a empreendedora. Há seis anos, Natalia conta que tinha dívidas de mais de R$ 100 mil, estava desempregada, recém-divorciada e com uma filha pequena para cuidar. Em busca de um sustento, começou a trabalhar como recepcionista em uma clínica de estética. Quando a profissional de sobrancelhas que trabalhava no espaço se demitiu, ela viu uma oportunidade de crescer. "Não imaginava o império que viria depois disso", admite.LEIA TAMBÉM > 'A zona de conforto é desconfortável para os nossos maiores sonhos', diz Thelma AssisEm 2017, depois de muito estudo e noites em claro, Natalia já contava com um bom portfólio de clientes e cobrava R$ 800,00 por sobrancelha. A partir daí, dedicou-se cada vez mais ao estudo, mas, principalmente, às pessoas. "Estudei muito mesmo sobre gestão, cultura, comportamento humano. Fiquei obcecada em aprender sobre pessoas, porque, no fim do dia, é tudo sobre pessoas", reflete.Na opinião de Natalia, estamos vivendo a era do movimento de marca, onde, mais do que nunca, a conexão é o objeto mais importante entre marca e cliente. "Desde o começo, desde quando estava no fundo do poço, já sabia que o movimento de marca era o caminho certo, que precisava pensar fora da caixa, porque história vende, narrativa vende. Você precisa saber qual a sua intenção quando se relaciona com alguém, porque confusão não gera conversão, precisamos ser diretos, intencionais", destaca.Para a empreendedora, já não basta mais ter um serviço ou produto bom o suficiente para vender, o que importa é ter uma comunidade em que as pessoas queiram fazer parte, construir algo maior e que gere uma legião de apaixonados pela marca. "Ter um bom trabalho, uma boa técnica, não é mérito, é obrigação. As pessoas querem fazer parte de algo maior, algo que elas gostem de viver, que queiram representar", reforça.Natalia encerrou a palestra com uma dica: incluir os colaboradores no que for possível. "Quando produzo conteúdo com os meus colaboradores, eles engajam oito vezes mais que com influencers. O público se conecta emocionalmente, é real, tem muito mais peso", defende.