'A zona de conforto é desconfortável para os nossos maiores sonhos', diz Thelma Assis

Thelma Assis, mais conhecida como Thelminha, compartilhou a sua trajetória durante a sétima edição da Gramado Summit. A campeã da 20ª edição do Big Brother Brasil afirma que, hoje, considera-se uma empreendedora da sua própria imagem e atua com o objetivo de difundir conhecimento sobre saúde em suas redes sociais, que somam 5 milhões de seguidores, e também à frente do programa Bem Estar, da Rede Globo.

Thelma começou sua palestra desculpando-se com o público do evento que esperava ouvir histórias tristes. O eixo de sua fala foi sobre como realizar sonhos, dentre eles viajar para Nova York todos os anos. "Muitos de vocês, quando viram o meu nome, pensaram que ia começar essa minha fala trazendo algumas das dezenas de histórias dolorosas que carrego comigo, assim como várias mulheres pretas. Só que eu estou em um momento da minha vida que resolvi contar a minha história partindo de uma outra perspectiva. Não quero mais falar de dor, hoje escolhi trazer qual a estratégia que adotei que me permite viajar para Nova York quantas vezes eu quiser", conta.

A ex-BBB contou sobre a sua escolha pela Medicina, revelando como superou os desafios dessa trajetória. "Os caminhos mais fáceis, mais rápidos, mais seguros nunca foram opções para mim. Prefiro lidar com o medo de correr atrás de algo que quero muito que lidar com o sentimento de frustração de ter que desistir de um sonho. Só que existe um risco muito grande quando você sonha, que é o risco de não se imaginar dentro do seu próprio sonho", disse Thelma, referenciando à palestra no TED da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, que fala sobre o perigo da história única. "É quando as pessoas colocam em você uma única história. A vida te apresenta uma única possibilidade, e o pior é quando você acredita naquilo. Nunca permiti que as pessoas me colocassem dentro de uma única caixinha", garante.

Nessa perspectiva, formou-se médica e afirma que realizou sonhos profissionais e financeiros. Mas não parou por aí. A participação do reality show da Rede Globo veio do desejo de ter mais voz, de compartilhar sua história com mais pessoas. "A vida te apresenta um leque de possibilidades. Não podemos nos imaginar em um único espaço, na zona de conforto. Muitas vezes, é importante que a gente se desafie, porque o que vem depois, o retorno, pode ser muito positivo ", disse Thelma em entrevista ao GeraçãoE, destacando que o desejo de agregar novas frentes à sua carreira veio de uma inquietação com o futuro. "Estava em uma zona de conforto. Foi aí que entendi que a zona de conforto é desconfortável para os nossos sonhos ainda maiores", diz.

Hoje, ela afirma que é empreendedora da sua marca pessoal e usa a visibilidade que tem tanto nas redes sociais quanto na televisão para difundir aquilo que acredita. "Me tornei empreendedora da minha própria imagem, o que exige muita responsabilidade, porque é um outro caminho que você cria, começa a se posicionar como marca. Do ponto de vista de empreendimento, entendi que precisava apostar em criar outras marcas que estejam associadas a mim. Então, comecei a pensar em outras estratégias, em outros braços. Por exemplo, sou sambista, então tenho empreendido no samba. Tenho uma roda de samba onde tento trazer um retorno financeiro, além de um retorno cultural fazendo algo que eu gosto", exemplifica.

A provocação de ir para Nova York todos os anos, norte da palestra da empreendedora na Gramado Summit, foi respondida com outro questionamento. "Qual o movimento você está fazendo hoje que está te aproximando do seu maior propósito?", perguntou Thelminha ao público. Para ela, os segredo está em usar as adversidades como combustível. "Diante do medo, nosso corpo pede movimento. Não é a sensação de estar pronto que te aproxima do seu propósito, do seu sonho, é o movimento. O resultado dessa história vocês já sabem qual foi", conta sobre a vitória do reality show em 2020.

Mesmo com muitos sonhos realizados, como conta orgulhosa, Thelma garante que desejar horizontes ainda mais amplos é que dá sentido para a sua vida. "A gente sempre tem que subir um degrau, alçar novos voos. Lá atrás, na minha adolescência, achava que o fato de ser médica eu ia zerar a vida. E eu zerei a vida do ponto de vista de realização. Mas vida é um game, e eu quero zerar várias vezes", diz.