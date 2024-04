Gaúchos comandam maior evento de programação da América Latina

Foi de maneira despretensiosa que, em 2011, os primos Jaydson Gomes e Felipe Nascimento decidiram criar a BrazilJS Conf, uma conferência de tecnologia e inovação focada na linguagem JavaScript. Mais de uma década depois, e com uma lista significativa de palestrantes notáveis, o evento, considerado um dos maiores do mundo na área, prepara-se para a sua 13ª edição, que acontecerá no auditório Araújo Vianna entre os dias 25 e 26 de abril.



A história de Jadyson e Felipe com a tecnologia começou logo que a dupla saiu do colégio. Após curso técnicos e graduação na área, eles passaram a trabalhar em pequenas empresas e lojas de informática mais focadas no hardware - a parte física do computador, o conjunto de peças e equipamentos que fazem um computador funcionar. Depois de um tempo, eles passaram a se interessar pelo software - a parte lógica do computador, responsável por fazer a máquina executar as ações.



“Logo que saí do colégio, a família começou a cobrar e eu não tinha nenhuma expectativa de fazer algo. Tinha um conhecido que era dono de uma loja de informática e passei a trabalhar lá. Foi ali que aprendi a diferença entre hardware e software e passei a me interessar mais pela tecnologia”, lembra Jadyson.



Assim, a dupla passou a frequentar eventos de tecnologia e participar das comunidades. Nesse período, Felipe e Jadyson se interessaram por Javascript, uma linguagem de programação, e passaram a dar palestras sobre o assunto. Com o tempo, eles perceberam que, apesar de um aumento de interesse sobre o assunto, faltava um evento específico sobre Javascript no Brasil. Como eles estavam inseridos na comunidade, a dupla tinha ótimos contatos, porém não tinha nenhuma experiência na parte burocrática e de organização necessária para tirar a ideia do papel. Foi aí que Felipe e Jadyson descobriram que a ideia de criar uma conferência sobre Javascript não era exclusivamente deles.



“Uma pessoa de Fortaleza já estava organizando um evento. Tinha tudo pronto, com empresa e a parte burocrática feita, mas ele não tinha bons contatos. Então, nos juntamos e criamos a primeira edição. A partir da segunda edição, ele se afastou do projeto e já trouxemos o evento para Porto Alegre”, conta Felipe.

Segundo a dupla, a primeira edição da BrazilJS Conf já foi um sucesso. Os empreendedores contam que, na época, outros eventos similares na Europa e Estados Unidos reuniam cerca de 200 pessoas. A primeira conferência em Fortaleza teve, segundo eles, mais de 500 participantes. “Alguns palestrantes que foram lá já tinham participado de outros eventos pelo mundo e ficaram impressionados. ‘Nossa, esse aqui é o maior do mundo’, eles falavam. Aí fomos pesquisar e realmente era”, conta Felipe.



A segunda edição do evento foi no shopping Bourbon Country e contou com um público maior ainda: cerca 1mil pessoas participaram da BrazilJS Conf daquele ano. Na terceira, mais um aumento significativo: foram 2mil participantes. Isso, segundo os empreendedores, junto com a qualidade das palestras, fez com que o evento se estabelecesse como referência na área. “O interessante é que não fizemos isso para ganhar dinheiro. O início foi sem pretensão comercial nenhuma. Fizemos porque achamos que seria legal. Foi um pouco de ingenuidade. Muito de ter dado certo foi porque não sabíamos que era impossível”, avalia Jadyson.



Entre os nomes que já passaram pelos palcos da BrazilJS JS Conf, estão Wint Cerf, considerado por muitos um dos pais da internet, Brendan Eich, criador da linguagem JavaScript, Mina Markham, engenheira de programação no Slack, Ada Rose Cannon, que trabalha com realidade aumentada na Apple, e muitos outros. Os palestrantes são selecionados através de uma curadoria feita pelos próprios empreendedores. Isso, segundo eles, garante a qualidade da programação. “Sinto que, às vezes, falta inovação de verdade em alguns desses eventos de inovação. Por exemplo, o Facebook criou uma tecnologia muito específica que, desde 2013, domina o mercado. Todas as interfaces de aplicativos na web que são criadas utilizam essa tecnologia. A primeira palestra dela na América Latina foi na BrazilJS Conf. É um trabalho de curadoria que sempre fazemos, para trazer um conteúdo que de fato seja relevante”, explica Jadyson.

Edição de 2024 deve registrar recorde de público

Por conta da pandemia, a última edição presencial da BrazilJS Conf foi em 2019. Portanto, na edição que marca o retorno do evento às ruas de Porto Alegre, os empreendedores decidiram fazer algo especial.



Estima-se que a 13ª edição seja a maior da história do evento, com expectativa de 3 mil participantes. O encontro deve movimentar orçamento de R$ 1 milhão e contará com cerca de 200 colaboradores. Para isso, o local escolhido para o evento foi o Araújo Vianna, um dos cartões postais da Capital. Essa iniciativa partiu da vontade de Felipe e Jadyson de aproximar o evento da cidade e estimular o turismo. “Sempre gostamos da ideia de fomentar Porto Alegre. Com frequência, nos perguntam porque não fazemos em São Paulo. Queremos sair do eixo Rio-São Paulo e tirar as pessoas de lá da zona de conforto. E a galera que vem não se arrepende”, garante Felipe.