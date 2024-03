LISTA: Seis restaurantes com cardápio especial para Sexta-feira Santa em Porto Alegre

Data significativa para os cristãos, a Sexta-feira Santa é oportunidade de negócios para restaurantes e marcas da Capital. Operações que trabalham com frutos do mar aproveitam a data para movimentar as vendas. Para uma boa refeição na rua ou para cozinhar no conforto de casa, confira seis empreendimentos de Porto Alegre com opções especiais para a Sexta-feira Santa.



1. Menu especial com bacalhau

Para celebrar a data, o restaurante Benjamin Osteria Moderna preparou um menu especial para a sexta-feira e sábado. Assinado pelo chef Bruno Hoffmann, a refeição conta com prato principal com bacalhau confitado, acompanhado de batata doce, creme de tomate e salada mediterrânea, no valor de R$ 116,00. O menu também conta com uma torta cremosa de pecan com gelato de especiarias para sobremesa, por mais R$ 39,00. Ambos servidos em edição limitada.

Benjamin Osteria Modern: edifico JBZ, na avenida Carlos Gomes, nº 400, térreo.

Horário: almoço de terça a sexta-feira, das 11h30min às 14h30min, e sábado das 11h30min às 15h30min. Para o jantar, a casa abre de terça-feira a sábado, das 19h às 23h.



2. Bufê de frutos do mar

Especializado em frutos do mar, o Restaurante Marco's, com unidades no bairro Passo d'Areia e Higienópolis, está com um bufê especial pensado para a data. Na Sexta-feira Santa, o cardápio do espaço terá bacalhau, camarões, peixes, salmão, sushi, risoto e saladas , no valor de R$ 79,00 por pessoa. Reservas e mais informações pelo WhatsApp (51) 98116-0696.

O Marco's no Passo d'Areia está localizado no Bourbon Country Shopping, na avenida Túlio de Rose, nº 80. Já no Higienópolis, o restaurante fica no Hotel Laghetto Stilo, na rua Inácio Vasconcelos, nº 49.

Mais informações sobre os horários de atendimento das unidades disponíveis no Instagram (@restaurante_marcos).

3. Feriado na Zona Sul

Para os moradores e frequentadores da região sul de Porto Alegre, o Machry Armazém & Bistrô está com diferentes opções de pratos para celebrar a data. Entre as opções, destacam-se o Verão no Prato e salmão, prato individual com salmão grelhado com vinagrete, acompanhado de arroz jasmin com lascas de amêndoas, no valor de R$ 79,00, e o Risoto Oceânico, para comer a dois, que conta com risoto de salmão preparado com alho poró e lascas de salmão salteado por R$ 139,00.

Machry Armazém & Bistrô: rua Doutor Armando Barbedo, nº 257, no bairro Tristeza.

Horário: segunda-feira a domingo, das 8h30min às 20h.

4. Bacalhau do Mercado Público

Operando há mais de 100 anos no Centro Histórico de Porto Alegre, a Banca do Holandês é opção para quem busca passar a data em casa. O espaço vende bacalhau em diferentes formatos, como congelado, em bolinhos, salgado e dessalgado. O bacalhau desfiado de 500g custa R$ 84,00, enquanto a opção em lascas está por R$ 94,99. Além do ponto no Mercado Público, a banca também conta com uma unidade no bairro Bela Vista e vende pelo site para todo o Brasil.

Banca do Holandês: no Mercado Público, a operação fica nas bancas 31 e 38. No bairro Bela Vista, a marca opera na rua Pedro Ivo, nº 933.

Horário: no Mercado Público, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 19h e, aos sábados, das 7h30min às 18h. No Bela Vista, a loja abre as portas de segunda-feira a sábado, das 9h às 20h.

5. Sequência com harmonização

O restaurante Pobre Juan preparou um menu especial de Páscoa com o peixe e frutos do mar como protagonistas. A entrada é um carpaccio de salmão com molho, acompanhado de chips de mandioquica (R$ 58,00), o prato principal é o risoto de camarão com aspargos (R$ 178,00) e, para a sobremesa, a casa oferece um mousse de chocolate com calda de bergamotas e morangos (R$ 32,00). O cardápio estará disponível até o domingo de Páscoa, e na compra do menu completo o cliente ganha uma taça de Chardonnay da Bodega Mev. Mais informações e reservas pelos telefones (51) 3500-2525 e (51) 98453-8908.

Pobre Juan: avenida Diário de Notícias, nº 300, no BarraShoppingSul.

Horário: de segunda a quinta-feira, das 12h às 15h e das 18h às 22h, nas sextas, das 12h às 16h e das 18h às 22h, aos sábados, das 12h às 22h, e aos domingos das 12h às 21h.



6. Receita espanhola

O restaurante MoltBe, localizado na Floricultura Winge, na zona sul de Porto Alegre, estará com três pratos especiais para a Sexta-feira Santa. As opções são uma salada de folhas verdes com lâminas de salmão, uma pasta clássica espanhola de batatas à base de bacalhau e o arroz negro acompanhado de camarões. Mais informações sobre valores e reservas pelo WhatsApp (51) 99492-8290.