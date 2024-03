Tem muito negócio bom na Capital

Aqui no GeraçãoE, diariamente, estamos em contato com quem empreende em Porto Alegre. Pessoas que acreditam no potencial da Capital - que celebra nesta semana 252 anos - como um bom ambiente para negócios e apostam todas as suas fichas para oferecer novas possibilidades para os moradores e visitantes da cidade.

É muito gratificante acompanhar as histórias de pessoas que, através de uma batalha diária à frente de seus negócios, fazem de Porto Alegre um lugar melhor. O chef Sidy Gueye, cuja história está contada na página ao lado, percorreu outras cidades antes de se estabelecer por aqui, oferecendo aos porto-alegrenses a possibilidade de conhecer um pouquinho da África sem sair da Capital. Na Página 7, o projeto Viva POA mostra que há, sim, muito potencial turístico na capital gaúcha. Na Página Central, as empreendedoras Doda Bedin e Ana Paula Leite, que produzem o South Summit, destacam a importância do evento para o negócio delas e tantos outros.

Espero que a leitura desta edição sirva como um lembrete. Não faltam iniciativas interessantes, criativas, tecnológicas e pujantes na Capital. Bora viver essa cidade incrível?

#parabénsPortoAlegre