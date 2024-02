Porto Alegre terá festival para promover o turismo rural

Jamil Aiquel

17 Fevereiro 2024

A primeira edição do FestPoaRural ocorrerá entre os dias 9 e 17 de março

Entre os dias 9 e 17 de março, Porto Alegre sediará o FestPoaRural, evento que tem como objetivo de celebrar a produção rural e estimular o mercado consumidor para os produtores da região da Capital. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Associação Caminhos Rurais e a prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política - SMGov, que buscam fomentar o turismo rural na capital gaúcha. “Queremos aproximar a área rural do restante da cidade. Queremos mostrar para a área urbana o que é o rural”, explica Rosélia Araújo Vianna, presidente da associação. Na manhã deste sábado (17), ocorreu o lançamento oficial do FestPOARural, na Granja Lia, sítio situado no bairro Lami, feito pelo prefeito Sebastião Melo. O evento, que durará nove dias e contará com mais de 200 trabalhadores, será sediado em várias propriedades vinculadas aos Caminhos Rurais e contará com inúmeras atrações como shows musicais, feiras, oficinas, seminários e entretenimento infantil. Outro ponto enfatizado pelos organizadores, é o comprometimento do FestPOARural com a sustentabilidade. “Teremos uma gestão de resíduos do evento, feito pela GreenThinking, e também teremos expositores de materiais de sustentabilidade como placas solares, biodigestores e outras formas de energia renovável”, afirma Rosélia.