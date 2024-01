Com café e loja colaborativa, espaço é novidade no bairro Rio Branco

Unindo café e loja colaborativa em um mesmo espaço, a Girô Loja Café é novidade no bairro Rio Branco. Com foco na sustentabilidade, o negócio, localizado na rua Vasco da Gama, nº 953, busca ser um ambiente acolhedor e aconchegante para os moradores da região.



A Girô foi inaugurada no fim de 2023 por Carine Hickmann e Sandra Gasparotto, dupla já experiente no universo do empreendedorismo porto-alegrense. Sandra, por anos, comandou a cafeteria Piperita, no bairro Bom Fim, enquanto Carine já havia comandado uma loja de roupas que ficava ao lado do negócio de sua amiga.



Nesta época, as empreendedoras formaram sua primeira sociedade. O espaço alugado por Sandra para operar o café era muito grande. Então, Carine passou a vender suas roupas ali mesmo. Eventualmente, ela deixou o negócio para trabalhar em grandes marca de roupas, e Sandra permaneceu com o café por mais de uma década.



Mas o tempo passou, e o destino uniu as duas mais uma vez. Carine se desiludiu com o foco exacerbado em consumismo da indústria da Moda, e queria abrir um negócio mais sustentável. Já Sandra, que buscava oferecer produtos saudáveis em seu café, passou a se incomodar ao perceber que grande parte do seu público estava mais preocupado com a estética do que com a saúde. Portanto, em 2023, a dupla resolveu, novamente, empreender em conjunto, desta vez com um negócio que refletisse seus ideais.



“Fui trabalhar com gestão de marcas internacionais. Lá, tinha grandes metas de venda e comecei a ver que o consumo era muito grande. Comecei a pensar ‘para onde vai tudo isso?’. Não sabia se o planeta suportava”, lembra Carine

Assim, nasceu a Girô, lugar que une café e loja com a proposta de ser um espaço colaborativo, autoral e circular, construído em conjunto com empreendedores e artistas locais . Segundo as sócias, tudo que está na loja está à venda. O local conta com produtos autorais, produzidos artesanalmente, mas também itens usados, que chegam às prateleiras através de um longo processo de curadoria da dupla, tudo para manter o ideal de sustentabilidade proposto por elas.



Tudo que é exposto na Girô passa pela curadoria de Carine e Sandra, que conversa com os interessados em colaborar com a loja. Assim, segundo elas, é possível manter a qualidade dos produtos oferecidos. Quanto à compensação financeira, a dupla garante que é um acerto diferente para cada parceiro.



Apesar de não ser o foco do empreendimento, a Girô conta com várias araras de roupas, sejam elas usadas ou de produtores locais. Neste quesito, as sócias recebem ajuda das influenciadoras digitais Patrícia Pontalti e Patrícia Parenza, que disponibilizam com frequência peças e conjuntos de roupas para as empreendedoras.

Cafeteria



O café, inicialmente, tinha sido pensado para ser uma gentileza aos clientes da loja. Porém, com o tempo, mais pessoas passaram a procurar o empreendimento apenas para o consumo da bebida, e as sócias resolveram adaptar. Atualmente, o local também conta com mesas na calçada para receber a clientela e oferece cafés e salgados prontos, como empadas, além de doces.



“Começamos com café para que ele fosse uma delicadeza para o cliente. Não tínhamos interesse que ele de fato funcionasse, mas, hoje, já tem gente que vem aqui só tomar um café. Então, achamos que, por bem, teríamos que oferecer um salgado, um doce. Temos bebida para fazer um happy hour, tem espumante, tem cerveja, tem vinho”, explica Carine.



Segundo as sócias, a Girô busca ser um espaço acolhedor, tudo para retribuir o carinho que os moradores têm demonstrado a elas. “Meu pai teve por 60 anos um mercadinho neste ponto. Então, todo mundo conhece e vem conversar. Temos tido um retorno incrível da vizinhança. Fico até emocionada de falar”, conta Sandra.