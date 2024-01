LISTA: Oito lugares para curtir as férias com as crianças em Porto Alegre

1. Obras de arte infláveis



Até o dia 3 de março, o BarraShoppingSul recebe a exposição interativa Blow Up: Um sopro de diversão. Com diversas obras de arte infláveis, a mostra foi pensada para pessoas de todas as idades e tem como objetivo despertar a criatividade em um percurso dividido entre Jornada das Cores, Jardim Encantado e Passeio Cósmico. Um labirinto de espelhos, tentáculos, flores e cachorros gigantes, criaturas divertidas, bolas que mudam de cor ao entrar em contato com pessoas, balanços e uma enorme piscina de bolinhas são algumas das atrações da exposição . Os ingressos partem de R$ 25,00 e podem ser comprados pelo site eventim.com.br/blowup-poa. A visitação tem duração de uma hora e as sessões têm início a cada 30 minutos, com funcionamento de terça-feira a domingo, das 10h às 20h.

2. Curso de sushi

Hikari Empório Oriental, que atua desde 1998 para fomentar a cultura japonesa em Porto Alegre, lançou o curso de Sushi Teen, elaborado para crianças a partir de 10 anos. A atividade acontece no dia 18 de janeiro, das 14h às 17h, e custa R$ 285,00 por pessoa. Durante o curso, as crianças aprenderão a técnica de cozimento e preparo do arroz para sushi, além de preparar peças como uramaki, hossomaki, oniguiri, temaki filadélfia e temaki roll . Os insumos e materiais estão inclusos no curso. As 30 peças preparadas poderão ser levadas para casa. Para saber mais informações, entre em contato pelo telefone (51) 3347-7125 ou pelo WhatsApp (51) 97400-1729. As férias também podem ser um período de aprendizado. Pensando nisso, o, que atua desde 1998 paraem Porto Alegre, lançou o curso de Sushi Teen, elaborado para crianças a partir de 10 anos. A atividade acontece no dia 18 de janeiro, das 14h às 17h, e custa R$ 285,00 por pessoa.. Os insumos e materiais estão inclusos no curso. As 30 peças preparadas poderão ser levadas para casa. Para saber mais informações, entre em contato pelo telefone (51) 3347-7125 ou pelo WhatsApp (51) 97400-1729.

3. Exposição no Centro Histórico

Alice no País das Maravilhas, a mostra imersiva REFLEXOS [IN]VERSOS no País das Maravilhas, de Vera Uberti, é uma boa opção de passeio cultural para as férias. Aberta para visitação no Farol Santander Porto Alegre, na rua Sete de Setembro, nº 1.028, até o dia 17 de março, a exposição conta com 10 grandes instalações imersivas e sensoriais . Cada uma delas representa um personagem ou um momento central da estória com uma abordagem diferente por meio de tecnologias digitais, luzes de led, projeções, fibras óticas e texturas reflexivas. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 8,50. Com instalações multimídia de grande escala inspiradas no famoso livro escrito por Lewis Carroll em 1865,, a mostra imersiva, de Vera Uberti, é uma boa opção de passeio cultural para as férias. Aberta para visitação no Farol Santander Porto Alegre, na rua Sete de Setembro, nº 1.028, até o dia 17 de março, a exposição conta com. Cada uma delas representa um personagem ou um momento central da estória com uma abordagem diferente por meio de tecnologias digitais, luzes de led, projeções, fibras óticas e texturas reflexivas. Os ingressos podem ser adquiridos

4. Escape game

Cronometrado Escape Room é uma opção para diversão em família. O espaço é focado no escape game, jogo em grupo onde os jogadores descobrem pistas, resolvem quebra-cabeças e realizam tarefas em uma sala trancada, buscando atingir um objetivo específico em um tempo limitado. O Cronometrado está localizado na avenida José Gertum, nº 592, no bairro Chácara das Pedras. Os jogos são indicados para crianças a partir de 10 anos . As salas estão disponíveis apenas por agendamento, e o empreendimento funciona de terça-feira a domingo, das 10h às 22h. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (51) 99726-4482. Novidade em Porto Alegre, oé uma opção para diversão em família. O espaço é focado no escape game,, resolvem quebra-cabeças e realizam tarefas em uma sala trancada, buscando atingir um objetivo específico em um tempo limitado. O Cronometrado está localizado na avenida José Gertum, nº 592, no bairro Chácara das Pedras.. As salas estão disponíveis apenas por agendamento, e o empreendimento funciona de terça-feira a domingo, das 10h às 22h. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (51) 99726-4482.

5. Espaço para brincar

Com a proposta de valorizar a infância, o Quintal 262, espaço lúdico e cultural que opera na rua Dona Augusta, nº 262, no bairro Menino Deus, está com uma colônia de férias para o verão. A iniciativa conta com oficinas de arte diferentes a cada dia , como dobradura, colagens, trabalho com miçangas, culinária, pintura, construções com sucata. Além disso, todos os dias as crianças têm um momento de livre brincar, a hora da pintura na parede de azulejos e o banho de bacia. As atividades acontecem das 13h às 18h e são pensadas para crianças entre 4 e 8 anos. O pacote semanal custa R$ 550,00 e há descontos para contratação a partir de três semanas. A diária é R$ 130,00. Mais informações pelo Instagram (@quintal.262).

6. Experiência MasterChef em Canoas

O ParkShopping Canoas recebe, até o dia 11 de fevereiro, a estação MasterChef Júnior Brasil, onde os pequenos podem viver uma experiência na cozinha do famoso programa de gastronomia. A experiência é pensada para crianças de 5 a 12 anos. Em um circuito lúdico de sete etapas, os visitantes aprendem sobre os detalhes dos uniformes dos profissionais de gastronomia e dos acessórios e equipamentos indispensáveis, conhecem o universo dos alimentos e dos temperos e, por fim, preparam uma receita. Em cada dia, terão que preparar quitutes diferentes, sempre de olho no famoso cronômetro , igual ao do programa. A atividade funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos, das 11h às 21h. Os ingressos são gratuitos e estão disponível no app da Multi.

7. Colônia de férias no Pontal

O Pontal Shopping inicia, no próximo sábado (13), sua colônia de férias com atividades gratuitas. Uma das atrações é o espaço Jogaderia, com jogos de tabuleiro e cartas, que estará disponível até o dia 21 de janeiro das 14h às 21h . Além disso, de 25 a 28 de janeiro, haverá uma série de oficinas com a Fundação Iberê para formar pequenos artistas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no local. Confira o cronograma das oficinas:

• 25/01 – Oficina de Desenho de Observação



• 26/01 – Oficina de Pintura em Tela



• 27/01 – Oficina de Gravura com módulos combináveis



• 28/01 – Oficina de Pintura com Aquarela

8. Espaço pedagógico nas férias