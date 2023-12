Exposição REFLEXOS [IN]VERSOS no País das Maravilhas no Farol Santander

O Farol Santander Porto Alegre (rua Sete de Setembro, 1.028) apresenta para o público a mostra imersiva REFLEXOS [IN]VERSOS no País das Maravilhas, de Vera Uberti, com instalações multimídia de grande escala inspiradas no famoso livro escrito por Lewis Carroll em 1865, Alice no País das Maravilhas. A exposição fica aberta para visitação até 17 de março de 2024. Os ingressos podem ser adquiridos no site do local, a partir de R$ 8,50.