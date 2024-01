Melhor pizzaiolo do Brasil distribuirá pizzas de paraquedas no litoral gaúcho

A ação acontecerá nos dias 27 de janeiro e 10 de fevereiro, mas a iniciativa já tem histórico. No Natal e Ano-Novo, Peterson distribuiu 300 vouchers para os banhistas do litoral gaúcho. " O pessoal vai para a pizzaria na mesma noite que recebe o voucher, é incrível ", destaca o empreendedor.

O objetivo da iniciativa é, além de comercial, criar uma relação mais próxima com a clientela. "Muita gente ainda não conhece a pizzaria e é uma coisa muito diferente, então atrai muitos curiosos para o restaurante", afirma Peterson.

Para o empreendedor, desenvolver ações criativas é quase que tão importante quanto a operação em si. "Sempre foi a nossa marca registrada, mas não adianta nada dizer que temos uma pizza maravilhosa se, quando o cliente vier na pizzaria, não for uma pizza boa. Quando somos audaciosos no Marketing e garantimos um produto legal, ai é só sucesso", define Peterson.

A ação continua ao longo do verão. Durante o, evento que ocorre no fim de janeiro no litoral gaúcho, serão distribuídos 200 vouchers. No Carnaval, 100 banhistas poderão ganhar um cupom da The Petit.