Bar de Porto Alegre inspirado em Nova York abre unidade em Atlântida

Conhecido pelos drinks e pela temática de Nova York, o Wills Bar é novidade no Complexo Roubadinhas, localizado no centro de Atlântida. Trata-se da terceira unidade da marca, sendo a primeira no litoral gaúcho. A nova operação é mais enxuta em relação às lojas de Porto Alegre e aposta no serviço de take away, modelo em que o cliente adquire um produto e pode seguir passeando pelo espaço comercial. O cardápio tem apenas bebidas e conta com uma linha exclusiva de drinks refrescantes pensados para o verão.

O Wills Bar de Atlântida traz ao menu novas opções de drinks clássicos e autorais, sodas, limonadas, cafés e chás gelados. Ao todo, são mais de 30 bebidas exclusivas da unidade, sendo algumas com referências temáticas à praia . Exemplo disso são os drinks Amor de Verão, com vodka, espumante, xarope de framboesa, limão e grenadine; e Atlântida, à base de Aperol, rum, xarope de spicy mango e limão, água de coco e laranja.

A temática também atende às opções não alcóolicas. É o caso da bebida Maré, que leva água de coco, abacaxi e hortelã. Os exclusivos do cardápio do Wills Bar de Atlântida partem de R$ 24,00.

Além disso, estão disponíveis alternativas etílicas já consolidadas nas outras sedes da marca. Precificado em R$ 38,00, o drink Berry Park, composto por gin, vinho rosé, morango, xarope de manjericão e limão, vendeu mais de 6 mil unidades em Porto Alegre e foi levado à operação do Litoral Norte.

O formato mais enxuto, com cardápio composto apenas por bebidas, é um teste para a expansão da marca em franquias. "Todas as operações que montamos até hoje têm serviço de bebidas e de comidas, com atendimento local. Nunca tivemos negócios menores. É a primeira experiência, vai servir de modelo", analisa Artur Venzon, nome à frente do Wills Bar ao lado de Filipe Alves e Pedro Venzon. Os empreendedores investiram cerca de R$ 150 mil na unidade do Litoral e planejam novas franquias para 2025. Os sócios ainda não estão abertos a propostas, apesar de já estimarem os próximos destinos da marca. O franqueamento deve mirar estados do sul e sudeste do Brasil.

Além de um novo modelo de negócio, a unidade do Wills Bar em Atlântida busca atender as demandas da clientela, como conta Artur. "O Litoral, especialmente entre Capão da Canoa e Atlântida, vem em uma crescente muito alta, tanto de moradores quanto de pessoas que vão veranear. Nosso público também já pedia por uma unidade na praia. Vai ser um ponto de encontro para o nosso cliente durante o fim de semana."

O convite para ingressar no novo espaço do Complexo Roubadinhas foi a oportunidade que os sócios almejavam para abrir a unidade do Wills em Atlântida. "É uma questão de visibilidade de marca e de estar alinhado com uma parceria muito boa com o Roubadinhas. Vamos estar próximos de operações que admiramos", complementa Artur.

Esta é a primeira experiência da marca fora dos limites da Capital. "Dá um frio na barriga. Estamos fugindo da nossa zona de conforto para ir para uma cidade nova, para conhecer o público não só do verão, mas também os moradores", diz o empreendedor. Por enquanto, a ideia é que a operação seja temporária, vinculada à temporada de verão. No entanto, Artur não descarta ampliar o período de estadia no Litoral.

O Wills Bar de Atlântida opera no Complexo Roubadinhas, na praça central. O negócio funciona todos os dias, das 16h às 2h.