Docile leva máquina de doces para ponto de ônibus em Porto Alegre

Há 85 anos no segmento de doces e guloseimas, a Docile desembarca em Porto Alegre com a ação Doces Gentilezas. Após duas iniciativas em São Paulo, a marca segue viagem pelo País ao desembarcar em solo gaúcho para a última Banca de Gentilezas de 2023.

O objetivo é levar o máximo de doçuras ao maior número de pessoas. Para isso, um ponto de ônibus em frente ao Parcão, na avenida Goethe, conta com uma máquina de doces que estará no local até dia 4 de dezembro. Durante os próximos dias, pessoas que passarem pelo local terão a chance de ganhar guloseimas para si mesmo e passar adiante, como um gesto de gentileza . "A busca pela disseminação da gentileza está no DNA da Docile. Como reforça o nosso propósito 'ser doce para criar um mundo mais doce', acreditamos muito que ações simples, por meio de atitudes gentis, podem transformar o dia de uma pessoa", destaca Simone Stocker, analista de marketing sênior da Docile.

Depois de levar a ação duas vezes para São Paulo, a marca de Lajeado celebra a realização da iniciativa no Rio Grande do Sul. "Iniciamos ontem a ação e já estamos sentindo o carinho e a participação do público. O que observamos é que essa atitude surpreende as pessoas e coloca um sorriso no rosto de cada um que recebe esse carinho. É muito bacana perceber que as pessoas têm uma relação muito próxima com a Docile e que a marca faz parte da vida dos gaúchos”, afirma Simone.

LEIA TAMBÉM > Com capela para casamentos e cover do Elvis Presley, negócio temático de Las Vegas abre em Porto Alegre



Além da estação fixa no bairro Moinhos de Vento, mensagens escritas por colaboradores da empresa estão espalhadas por toda a Capital, com o objetivo de levar ainda mais longe a mensagem da campanha. O movimento tem como intuito reforçar a participação da equipe interna da Docile em uma das ações mais relevantes de 2023 para a marca, que contou com um investimento de R$ 10 milhões. As frases podem ser vistas em mais de 60 pontos de Porto Alegre, como na avenida Ipiranga, avenida Praia de Belas, avenida Assis Brasil e avenida Wenceslau Escobar.



As atividades ocorrem de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h, e aos sábados e domingos, das 10h às 18h, e os participantes poderão ganhar ainda um desconto no e-commerce. Além da estação fixa no bairro Moinhos de Vento,, com o objetivo de levar ainda mais longe a mensagem da campanha. O movimento tem como intuito reforçar a participação da equipe interna da Docile em uma das ações mais relevantes de 2023 para a marca, que contou com um investimento de R$ 10 milhões. As frases podem ser vistas em mais de 60 pontos de Porto Alegre, como na avenida Ipiranga, avenida Praia de Belas, avenida Assis Brasil e avenida Wenceslau Escobar.As atividades ocorrem de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h, e aos sábados e domingos, das 10h às 18h, e os participantes poderão ganhar ainda um desconto no e-commerce.

Mais sobre a Docile

Tudo começou há 85 anos, quando Natalício Heineck introduziu a família na produção de guloseimas, iniciando uma tradição que foi levada adiante, anos depois, por seus filhos Nestor e Paulo. Desde 1991, a terceira geração da família, formada pelos irmãos Ricardo, Fernando e Alexandre, dá continuidade na produção de doces com.



Presente no Brasil e em mais de 80 países, a Docile registrou faturamento de R$ 570 milhões em 2022. São 170 itens no portfólio da marca, entre tradicionais e premium, divididos em sete categorias: balas de goma, pastilhas, regaliz, chicles, balas de gelatina, refrescos em pó e marshmallows, carro-chefe da empresa, que foi a primeira marca a disponibilizar a opção recheada do doce.