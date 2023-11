Artista desenvolve joias personalizadas com cristais e pedras brutas colhidas em Uruguaiana

Depois de anos sonhando em abrir o próprio negócio, foi em 2022, durante um período de reflexão pós-pandemia, que Duda Mariné tirou os planos do papel e criou a Vim da Terra, marca de joias autorais feitas com pedras brutas, colhidas da terra pela própria empreendedora na fazenda da família, em Uruguaiana.

Entusiasta de acessórios feitos com pedras e cristais, Duda usava uma joia similar às que vende hoje quando seu tio, proprietário da fazenda Santa Elza, em Uruguaiana, contou que haviam várias pedras como aquela no terreno e que estavam à disposição de Duda. "Isso foi em 2017, e lá eu já sabia que um dia teria uma marca de joias e que seriam com essas pedras. Já sabia até qual seria o nome, criei o perfil no Instagram, mas a ideia ficou parada alguns anos", conta.

Durante o período de isolamento social, Duda decidiu resgatar o projeto e passou a estudar sobre o assunto, participando de cursos de empreendedorismo, finanças e, claro, joalheria. A empreendedora é formada em joalheria autoral pela Criativitá, escola de joalheria gaúcha, e segue, até hoje, aperfeiçoando as técnicas em cursos oferecidos pela organização.

LEIA TAMBÉM > Com pole dance e outras 15 modalidades, estúdio de dança de Viamão abre unidade no Centro Histórico de Porto Alegre

"Era algo que nunca tinha feito, um processo completamente novo e feito do absoluto zero, literalmente com a pedra colhida da terra. Então, fui atrás de aprender tudo o que podia. Tem uma amiga minha que define empreender como pular de um precipício para depois procurar um paraquedas, e eu acho que é muito isso. É um desafio diário, exige muita coragem, é preciso lembrar que existe um propósito, saber o que te move e não deixar isso se perder", define Duda sobre a experiência.

Completando um ano, a Vim da Terra conta com duas coleções de acessórios. A mais recente, intitulada Nascer, traz novidades para a marca que, até então, contava apenas com anéis. "Agora, também temos pingentes e braceletes. Uma coisa que vai muito de encontro com a nossa proposta de fazer as pessoas sentirem essa conexão, é que todas as joias contam uma história diferente , nessa proposta de fazer pensar, sentir. Algumas vezes, a pessoa vai gostar de uma peça, mas vai se identificar com a história da outra, pode até acabar comprando aquela", reflete Duda.

Hoje, são nove modelos disponíveis no site da marca, quatro anéis, dois pingentes e três braceletes, que são enviados para todo o Brasil. As joias variam entre com e sem pedra e são fabricadas em prata 950 ou ouro 18k. "Trabalhamos só com materiais nobres justamente pela proposta de ser uma joia que fique contigo por muito tempo, que dure uma vida, que passe por gerações", destaca a empreendedora. As pedras variam entre ágata, ágata de fogo, citrino, cristal de quartzo e ônix. Os valores podem variar entre R$ 667,00 e R$ 7,9 mil, a depender do produto escolhido.

Baseada no conceito do slow fashion, a Vim da Terra também atua com produção sob demanda, com joias que podem ser totalmente personalizadas. "As pessoas são únicas, então trabalhar com a opção sob demanda é algo essencial, essa cocriação, para mim, é algo muito importante no processo. Até penso em, no futuro, ter alguém para me ajudar no financeiro ou nas redes sociais, mas o processo, a fabricação das joias, isso não tenho vontade de terceirizar. Para mim, a qualidade é muito mais importante que a quantidade, senão a marca perde todo seu sentido, sua essência", considera Duda.

LEIA TAMBÉM > Loja onde cliente monta o picolé abre em Porto Alegre comandada por empreendedora da CauCakes

Entre os planos para o futuro da marca estão a exportação dos produtos para o mercado europeu, setor que Duda acredita valorizar o trabalho produzido na América Latina. "Acredito que lá, ao contrário do Brasil, existe muito essa supervalorização do público por essas pedras daqui do sul do País, é uma vontade grande entrar no mercado europeu", projeta.