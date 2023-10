LISTA: Sete lugares para conhecer no bairro Independência

No mês de outubro, o GE nos Bairros foi conhecer a região da Independência através de seus empreendimentos. O pequeno bairro reúne negócios tradicionais e cheios de história com negócios que chegaram recentemente à Capital. Próximo dos bairros Moinhos de Vento, Centro Histórico, Floresta, Bom Fim e Farroupilha, o Independência tem na localização um de seus pontos fortes, permitindo fácil acesso a diversos bairros da região central de Porto Alegre. Confira abaixo sete negócios localizados na região que já foram notícia no GeraçãoE .

1. Café para pagar e levar

StreetMe Coffee



Operando no sistema de autoatendimento, a ideia do StreetMe é ser um café urbano, que atenda com rapidez e conveniência as pessoas que caminham pelo local. Ainda na rua, o cliente faz o seu pedido em um tablet, realiza o pagamento e, então, pega o seu café para levar. Localizado na avenida Independência, nº 515, o StreetMe funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 18h30min. Aos sábados, das 9h às 13h.

2. Escola de música



Com o intuito de ampliar o ensino de música para todos, Rosana Marques fundou a Cordas e Cordas,



Com três andares, várias salas de aula, uma cozinha comunitária e um pátio, a escola possui mais de 25 cursos disponíveis para alunos de todas as idades (a partir dos sete anos) e vários projetos artísticos. A operação funciona de segunda a sexta-feira, das 9h ao meio-dia e das 14h às 21h. Nos sábados, das 9h às 13h

3. Discos nacionais e internacionais

Sobrevivente de uma época já distante, Rogério Cazzetta, dono da Toca do Disco desde 1989, segue até hoje mantendo viva a tradição de consumir música através do disco de vinil. Com uma coleção de discos nacionais e internacionais dos mais diferentes gêneros musicais, a operação consegue se manter viva mesmo em uma época de serviços de streaming e acesso a todo tipo de música de forma digital.



Localizado na rua Garibaldi, nº 1043, desde sua inauguração, a loja funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. Aos sábados, das 10 às 14h.

4. Foco da culinária regional

Baru Cozinha Brasileira é focado na culinária regional brasileira



Localizado na rua Gonçalo de Carvalho, nº 4, na divisa do bairro Independência com o Floresta, o restaurante é focado na culinária regional brasileira. Com destaque para o bobó de charque, fruto da mistura do bobó de camarão com a clássica carne defumada da gastronomia gaúcha, o restaurante comporta 30 pessoas e oferece buffet e opções à la carte. A operação funciona de segunda a sexta-feira, das 11h30min às 14h. Aos sábados, o restaurante fecha às 14h30min.

5. Chocolate quente para aquecer a manhã

Localizada na avenida Independência, nº 598, a cafeteria Red Coffee opera numa das regiões mais movimentadas da Capital. Pensando nisso, o negócio aposta no serviço pegue e leve, para o cliente adquirir um produto e rapidamente seguir a sua rotina.



O local se destaca pelos chocolates quentes e funciona de segunda a sexta, das 10h às 18h

5. Contagem regressiva para a última banoffe

Espaço Valori disponibiliza opção de substituir o leite animal por vegetal sem custos adicionais.



A operação funciona de segunda a sábado, das 9h30min às 18h30min. Aos domingos, das 12h30min às 18h30min. Porém, fica de olho que o Valori vai fechar no dia 17 de novembro, então aproveita os últimos dias para curtir o espaço.

6. Shimu Sabores