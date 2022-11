Escola de música tem 36 anos de história em Porto Alegre

A música não deve, de forma alguma, ser uma expressão de arte restrita para algumas pessoas. É com esse ideal que Rosana Marques fundou a Cordas e Cordas, escola de música que começou em uma pequena sala, há 36 anos, e hoje possui mais de 100 alunos.

A música e o estudo sempre fizeram parte da vida de Rosana, que começou a tocar violão aos 14 anos, e já nessa idade, ensinava os amigos alguns acordes. Formada em Violão e Licenciatura pela UFRGS, ela já tinha a consciência que possuía aptidão para o ensino, por isso, quando ainda estudava, decidiu montar uma escola de música, pequena, apenas para adquirir experiência e passar o conhecimento à frente. “Meu pai era engenheiro civil e estava se aposentando, então pedi para usar a sala que era do desenhista dele, aí botei uma plaquinha lá ‘Música, especialização em violão’, e começou a pintar alunos, pintou um rapaz que tocava guitarra, fiz uma parceria para começar a dar aulas de guitarra com ele. Bom, terminou o ano e eu tinha mais três salas no prédio”, lembra Rosana, que tinha 18 anos quando começou a trabalhar com o projeto.

O crescimento do negócio também fez com que a artista entendesse a necessidade de oferecer outros cursos, e em menos de um ano, ela já tinha aulas de violão, guitarra, bateria e canto, e então, em 1986, ela registra a Cordas e Cordas oficialmente. Foi por conta da escola que ela conheceu seu marido, Ernani Poeta. “Ele era das artes cênicas e lembro que tinha um espetáculo para fazer, então ele foi lá porque precisava de alguns músicos para tocar. Começamos a namorar e ele começou a me ajudar no negócio, sempre com a vertente do teatro”, comenta a empreendedora. Ernani faleceu em 2021, mas suas colaborações para a Cordas e Cordas estão marcadas na história e até mesmo nas paredes da escola, que receberam pinturas do artista.

A sede do negócio passou por muitos endereços na Capital, mas em 2016, ela se estabelece na rua Garibaldi, nº 1025. O antigo casarão foi reformado pelo casal, mas não perde u os aspectos originais. Com três andares, várias salas de aula, uma cozinha comunitária e um pátio, que também serve como espaço para ensaios, a escola possui mais de 25 cursos e vários projetos artísticos, todos feitos com alunos e profissionais da área. Rosana conta com orgulho sobre os eventos que desenvolveram ao longo dos anos. “O primeiro evento que fizemos foi o ‘Música e Artes Plásticas’, era em uma casa menor que essa, e começamos com esse projeto, sempre com a escola, e ali a gente tinha vários professores envolvidos, contamos também com a parceria do antigo baterista da Elis Regina, foi aí que criei meu projeto de homenagem a ela”, explica.