Loja de vestidos de noiva remonta época tradicional da avenida Independência em Porto Alegre

Há 15 anos, Vera Gonçalves comanda a Sonho de Noivas, loja de vestidos de noiva e de festa que fica no número 605 da avenida Independência. A operação, no entanto, como estima a empreendedora, existe há cerca de 30 anos e é uma das que resistem, contando a tradição da avenida em roupas de festas. “Quando vim para cá, tinha mais de 10 lojas de noivas. Agora segue a minha e mais uma. Antigamente, era toda a Independência, era um foco, conhecida como a rua das noivas ”, lembra Vera sobre o perfil da região.

No entanto, as mudanças não desanimam a empreendedora, que, com muita empolgação e brilho nos olhos, segue alugando, em média, 30 vestidos por semana. A relação de Vera com o segmento começou como funcionária. “Quando fui trabalhar numa empresa desse segmento para administrar, a pessoa tinha quatro lojas, e uma delas era essa aqui. Comecei a gostar daquilo. Trabalhava só na parte administrativa, mas me chamava atenção. Passaram-se os anos, ela começou a se desfazer das lojas. Surgiu a oportunidade dela vender essa aqui, mas eu achava que não estava preparada ainda, precisava ter mais conhecimento para poder assumir o negócio. Ela vendeu para uma outra pessoa. Ficou aquele sentimento”, lembra Vera.

No entanto, dois anos depois, a loja foi colocada à venda novamente e, então, adquirida por Vera. Para entender mais do mercado, a empreendedora fez um curso de Moda e, hoje, comanda toda parte de atendimento e modelagem das peças. Vera acredita que os bons resultados da loja durante esses anos, inclusive na pandemia, devem-se ao atendimento, feito exclusivamente por ela. “Gosto muito de trabalhar com noiva e com 15 anos. Casei com vestido de noiva e sou muito feliz. São 40 anos de casamento. E as pessoas dizem que eu passo a minha felicidade na hora que estou atendendo uma noiva”, conta a empreendedora. O negócio opera com aluguel e primeiro aluguel, modalidade em que o vestido é feito sob medida e ao gosto da cliente e, depois, fica disponível para ser alugado na loja.

A maior parte dos modelos são desenvolvidos por Vera, que também traz de São Paulo algumas peças. Além das noivas, há vestidos pensados para 15 anos, formaturas, aias de casamento e festas em geral. Para locação, as peças de festa partem de R$ 260,00 e, para noivas, de R$ 980,00. Observando as mudanças do bairro ao longo desses 15 anos à frente da Sonho de Noivas, Vera destaca que o fechamento de lojas do mesmo segmento, apesar de concorrentes, impactaram o negócio. “Ficava muito triste quando sabia que uma loja estava fechando. Pensava que ficaria sozinha na Independência. Às vezes, as pessoas pensam por que vão se locomover se só tem uma loja lá, mas as pessoas vêm”, comemora a empreendedora.

Para ela, ser conhecida pela clientela da loja, que atravessa gerações, e pela vizinhança é o que fortalece o negócio. Além disso, a localização da região também é uma aliada da Sonho de Noivas. “A maior facilidade é a proximidade do Centro para comprar meu material. Se eu preciso ir na avenida Cristóvão Colombo, estou perto. Estou perto da avenida Osvaldo Aranha. Então, estou num centro e posso me locomover para todos os outros lugares”, comenta. Ao longo de sua trajetória no segmento de aluguel para festas, Vera percebe algumas mudanças.

Locação é aliada da sustentabilidade

Antes, havia muito preconceito com as roupas que eram usadas mais de uma vez, percepção que ficou no passado. “Antigamente, a locação era meio pejorativa. Sentia isso na pele. Era uma coisa que me incomodava, porque as pessoas dizem assim ‘bem capaz que eu vou usar o vestido que outra pessoa já usou’. Isso mudou hoje, inclusive com essas senhoras que eram mais da elite, que, hoje em dia, dizem ‘por que vou pagar R$ 6 mil num vestido, se eu vou alugar um lindo e maravilhoso por R$ 300,00”, observa Vera, destacando que o entendimento de uma moda mais sustentável também é uma mudança que fortalece o perfil do negócio.

Para o futuro, Vera planeja uma pequena reforma no espaço e deseja intensificar a presença online da Sonho de Noivas. “Estou informatizando toda a loja, porque até agora não é informatizada. Sou do tempo da fichinha, ainda não consigo largar os papéis”, diz Vera.

Informações gerais

A Sonho de Noivas opera de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Aos sábados, das 9h às 12h.