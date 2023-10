Com foco no bufê livre e em comida italiana , restaurante Tutty's é referência há 44 anos no bairro Independência

Localizado na avenida Independência, 30, na loja 15 do Centro Comercial Independência, o bar e restaurante Tutty’s é figurinha carimbada da região. Apesar de estar estabelecido no bairro Independência, o local, há mais de 40 anos, serve o público oriundo do Centro Histórico com bufê na hora do almoço e à la carte de comida típica italiana no turno da noite.

O Tutty’s é um daqueles lugares com história. Não se sabe ao certo a data de sua inauguração, mas se imagina que foi em torno do ano de 1979. O que se sabe é que, no início de sua trajetória, o local era uma lanchonete clássica, com um grande balcão para os clientes sentarem, e que oferecia pratos mais simples. Em 1986, a operação foi adquirida por Pedro João Dal Magro, e o empreendimento passou por uma reformulação.

O grande balcão deu lugar a mais cadeiras, e o Tutty’s deixou de ser lanchonete e passou a ser restaurante. Com dois andares, a operação era dividida em bufê na parte de cima e à la carte na parte de baixo - algo que mudou ao longo dos anos.

Em 1992, Pedro João, dono de outros empreendimentos gastronômicos espalhados pela Capital, passou a administração do local para seu filho, Sidnei Dal Magro, que encabeça a operação até hoje. Sidnei acompanhou as mudanças de público e as tendências da região de perto, refletindo muito sobre a atual situação da região.

“Está em decadência há muitos anos. Até mais ou menos 2015, o Centro era o lugar onde tu tinhas tudo. Comércio, banco, loja de qualquer coisa. Tinha muito mais vida do que hoje”, conta.

O restaurante se destaca por conta das comidas tipicamente italianas. Na entrada do local, é possível ver um certificado oficial de restaurante italiano, cedido diretamente por Mirko Tremaglia, ex-ministro para italianos ao redor do mundo. No à la carte, o favorito da clientela, segundo Sidnei, é o bife à parmegiana. Mas o Tutty’s não se restringe aos pratos italianos: seguindo pedidos dos clientes e as tendências locais, o restaurante oferece outros quitutes, como petiscos, com destaque para o picadão como queridinho do público.

Apesar da variedade de pratos oferecidos no sistema à la carte, atualmente o carro-chefe da operação é o bufê. “Ao meio-dia, o público ainda nos vê como referência. Tem bastante movimento no bufê. Pela decadência da região, o público do turno da tarde e da noite diminuiu muito”, explica Sidnei

O Tutty's funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 23h, com opção de bufê livre no almoço e à la carte no período da noite.