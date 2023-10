Armazém do Sabor enxuga e aposta na tradição de 22 anos para manter negócio no bairro Independência

Entender o que realmente contribui para o sucesso de um negócio faz parte do âmago empreendedor. E é com essa estratégia - que se popularizou com o jargão 'menos é mais' - que os irmãos Luiz Felipe e Tiago Chies reposicionam o Armazém do Sabor no mercado. Um dos bufês mais clássicos do bairro Independência, localizado em avenida homônima, enxuga para manter a essência de 22 anos de operação em meio a um setor que vive turbulências depois da pandemia.

E Tiago parece entender bem o que é a tradição do Armazém do Sabor. O empreendedor é o nome à frente do restaurante desde 2003. À época com 18 anos, o barbosense assumiu a operação inaugurada, em 2001, pela família. "Meus tios saíram de Carlos Barbosa e vieram para Porto Alegre para trabalhar com gastronomia. Começaram com uma lancheria na rua Uruguai, depois montaram o primeiro restaurante por quilo do Rio Grande do Sul. Os negócios foram dando certo, e eles acabaram adquirindo outros empreendimentos."

Eis, então, que surge o Armazém do Sabor. "Meus tios viram um ponto interessante nessa região. Era um local grande, com duas salas, e eles até estavam com um pouco de dúvida se deveriam ficar com os dois ambientes. Acabaram optando por adquirir, acreditando no potencial da avenida Independência", recorda Tiago. O restaurante, naquele momento, suportava até 340 pessoas. Hoje, a capacidade é de 280.

Enxugando o negócio

A redução ocorreu em virtude das mudanças impostas pela pandemia. "Trabalhamos praticamente dois anos sem ter nenhum retorno financeiro. Não acreditamos que vamos voltar ao fluxo de clientes que tínhamos antes da pandemia, muitas pessoas migraram para o trabalho remoto ou híbrido, aprenderam a cozinhar. Os insumos também subiram de preço. Tivemos que reestruturar para continuar", entende Tiago.

A necessidade de mudanças se traduz em números. Antes da pandemia, o Armazém do Sabor chegava a receber 700 pessoas num único dia. Depois, a clientela reduziu pela metade. Os funcionários seguem a mesma tendência: a quantidade de colaboradores passou de 30 para 15. "Sempre trabalhamos com bufê livre. Nunca pensamos em mudar o formato, mas tivemos que reestruturar a casa", aponta Tiago, que vê na mudança um processo para entender aquilo que o negócio tem de melhor e que vale fazer um esforço para ser mantido.

A essência do Armazém do Sabor

É o caso da configuração em bufê e do endereço da operação. "A Independência é a minha casa. Estamos trabalhando aqui há 22 anos. Gosto muito que temos um público jovem, que vem do Rosário e dos cursinhos da região. Também tem uma boa clientela local, é uma área residencial . Temos um convívio quase diário com as pessoas e criamos uma amizade", observa Tiago, que, ao lado de Luiz Felipe, comanda o negócio.

O restaurante conta com alternativas de saladas, frutas, pratos quentes, sobremesas e sorvete expresso, além de ilhas temáticas que mudam de acordo com o dia da semana. Às segundas-feiras, as pizzas são as opções especiais; às terças, fondue de chocolate; às quartas, feijoada; às quintas, especiarias mexicanas; às sextas, massas; e, aos sábados, voltam à operação as ilhas mexicanas e de fondue. "Buscamos dar essa diferenciada diária para atrair a clientela", diz Tiago. Durante a semana, o bufê livre custa R$ 35,90 e, aos sábados, R$ 47,90.

Para o futuro do Armazém do Sabor, o empreendedor adota cautela. A pandemia trouxe ensinamentos que vieram para ficar, e Tiago planeja os próximos passos com atenção. "É viver um dia de cada vez. Claro, tem que almejar algo, mas não adianta achar que as coisas vão acontecer de uma hora para a outra. Além disso, temos que sempre buscar melhorar, investir e trazer novidades para não ficarmos parados no tempo."

Informações gerais

O Armazém do Sabor está localizado na avenida Independência, 488, e funciona de segunda-feira a sábado, das 11hs às 14h30min. Pedidos por delivery podem ser feitos pelo WhatsApp (51) 99800-6528.