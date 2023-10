Há 119 anos, Colégio Marista Rosário é referência e movimenta a economia da Independência

É em um prédio histórico imponente, que data de 1927, localizado em uma esquina icônica da avenida Independência, que está uma das instituições de ensino mais tradicionais de Porto Alegre. O Colégio Marista Rosário completa, em 2024, 120 anos de história e celebra a conexão com estudantes que atravessa gerações. Além disso, a escola é parte importante da economia do entorno. Com 2,9 mil alunos e mais de 500 colaboradores, o Rosário fomenta o ecossistema empreendedor da região a partir da grande circulação diária de pessoas.

Apesar da tradição na avenida Independência, em frente à Praça Dom Sebastião, o início da escola se deu em outro ponto de Porto Alegre. Como conta Maurício Coloniezzi Erthal, vice-diretor administrativo do Colégio Marista Rosário, a história da instituição se funde com a chegada dos irmãos Maristas à Capital. "Os irmãos chegaram no Sul em 1900, e o Rosário inicia em 1904, em duas salinhas na Igreja Nossa Senhora do Rosário. Os irmãos vieram pela alta demanda de educação na região, por necessidade de atender as famílias, muitos imigrantes e seus filhos. O único local que foi possível se estabelecer foi nessas saletinhas. Mais tarde, o colégio começa a atender um número maior de crianças e jovens e transfere-se para a rua Riachuelo", contextualiza Maurício.

Antes de chegar à Independência, a escola também passou por salas no subsolo da Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Em 1927, o Rosário assumiu o ponto onde está até hoje. O prédio, conta Maurício, foi construído aos poucos e, em 1931, abrigou o que foi o embrião da Pucrs. "Os primeiros cursos técnicos da Administração, da área de Comércio começaram a se centrar dentro do Rosário. Muitos cursos funcionaram aqui e, depois, ganharam o espaço no que, hoje, é o campus na Ipiranga", conta Maurício, que atrela o início de umas das principais universidades do Estado à vocação para educação que tem a região da Independência. "Originalmente, ela foi, como todos os grandes centros, uma área de imigração. Muita colonização alemã, italiana. Mas, como é muito típico dos grandes centros, a educação foi uma das primeiras demandas. Tanto o Rosário em 1904, como depois, na década de 1950, o Colégio Estadual Othelo Rosa, o próprio Bom Conselho, muitas escolas que foram se situando aqui." Para o vice-diretor administrativo, esse perfil segue até hoje na região. "Continua tendo essa vocação da educação aqui no bairro, haja vista a própria Pucrs ter nascido aqui, ter tantas escolas privadas, públicas, os cursinhos", elenca.

A localização na Independência, como destaca Maurício, explica parte desse protagonismo. "É um local próximo dos locais de saída de Porto Alegre, como o aeroporto e a rodoviária. Isso cria uma característica de movimento no entorno." Mas não só o espaço geográfico é responsável pela força econômica do bairro. As instituições educacionais que se estabeleceram pela região movimentam, entre pais, alunos e colegas, uma enorme quantidade de pessoas. " A educação faz parte da vida do bairro. Os comerciantes se adaptam para receber esse público, falam que dependem dessa atividade. Quando os colégios e cursinhos estão de férias, percebemos como a região se transforma, muda a característica ", diz Maurício.

"Isso para o lado bom e para o lado nem tão bom. Somos muito conscientes do quanto mobilizamos o trânsito da cidade nesse entorno. Nenhum outro tipo de comércio movimenta quatro saídas por dia, 200 vezes por ano. Recebemos estudantes de mais de 80 bairros diferentes", comenta o vice-diretor administrativo, que não deixa passar despercebido os desafios do bairro Independência.

Pensando nisso, o Colégio Marista Rosário inaugurou, em 2010, um segundo prédio para abrigar estacionamento e bicicletário, localizado na rua Irmão José Otão. "O colégio se preocupa com o seu entorno. Sabemos o quanto trazemos vida, movimento e oxigenação para o bairro. Mas, por outro lado, temos que cuidar da qualidade de vida da região, não trancar as vias", afirma Maurício.

O olhar cuidadoso se estende aos funcionários e alunos. "Primeira chave de sucesso para qualquer empreendimento são as pessoas. São elas que fazem um negócio se manter e ter fidelidade. As estruturas se modificam, mudam de endereço", observa. O Rosário apresenta um plano de gestão horizontal, segundo Maurício, focado em envolver todos os colaboradores no sistema de ensino. Já em relação aos estudantes, uma das ênfases educacionais, além dos resultados acadêmicos, são as tarefas extracurriculares. "Nosso objetivo é fazer com que o espaço de educação seja também um espaço de experiências." Ao todo, são 16 atividades complementares e 14 clubes, como o grupo de pensamento computacional e a orquestra.

Conexão com o bairro

E esses alunos também se relacionam com o bairro. "O nosso grupo de educação ambiental fez um trabalho maravilhoso: confeccionou um ecoguia e identificou todas as vegetações da Praça Dom Sebastião, com o nome científico e a idade de cada planta. Na pandemia, os grupos de pensamento computacional, de robótica e de outras áreas de tecnologia também buscaram ajudar a região. Fizeram máscaras face shield dentro do laboratório para doar para o comércio do bairro", lembra Maurício. "Não enxergaria jamais o colégio não vivendo aqui, não tem como. Estamos muito conectados com a vida e com a história de tudo aqui."