Há mais de 20 anos, Vertigem Tattoo Shop aposta em conexão com o público de Porto Alegre

Prestes a completar 25 anos de história em 2024, o Vertigem Tattoo Shop é um dos comércios que testemunha a passagem do tempo na avenida Independência. Criado pelos irmãos Jorge e Carlos Oliveira, o negócio segue, ao longo desse um quarto de século, trabalhando com tatuagens e piercings.

No entanto, a trajetória da dupla tanto no empreendedorismo quanto na tatuagem não começou à beira da avenida, e sim à beira-mar. Em 1998, eles começaram a tatuar em casas noturnas do Litoral Norte. “Quando terminou o verão, um amigo nosso, que morava em Porto Alegre, nos aconselhou a vir para cá, que era onde tudo acontecia”, lembra Carlos. Assim, os irmãos alugaram uma pequena sala na rua Felipe Camarão, que, além de estúdio, servia de casa para os tatuadores. “Não tinham clientes, não éramos conhecidos, não tinha internet naquela época. Imprimíamos um calhamaço de folhetos e íamos distribuir na Cidade Baixa. Íamos nos bares, na fila do Opinião, que bombava naquela época”, conta Carlos.

Poucos anos depois, o Vertigem migrou para a avenida Independência, em um ponto em frente ao que ocupa hoje, onde ficou até 2010. “Na época, tinham poucos tatuadores aqui na Independência, conseguíamos fazer os nossos clientes no boca a boca”, contextualiza Carlos sobre o mercado, bem diferente do atual. “Há 25 anos, era tudo muito diferente. Materiais, equipamentos, técnicas. Temos que nos atualizar, porque tem muita gurizada que começou a tatuar e está voando. Só estamos esse tempo todo porque estamos acompanhando. E trazendo sangue novo para o estúdio”, garante o empreendedor.

A avenida Independência também sofreu mudanças. Apesar de manter diversos negócios tradicionais, como observa Carlos, o fortalecimento da educação na região foi um estímulo para o Vertigem. “ De uns 15 anos para cá, abriram muitos cursinhos, e essa gurizada passou a ser cliente. Tem gente do Rosário que fez piercing em 1999 e agora traz os filhos ”, conta Carlos, que, hoje, também conta com a ajuda do filho no negócio. “Ele cresceu no meio e hoje ele é tatuador; faz o realismo aqui no estúdio”, orgulha-se.

Para ele, o segredo dos 25 anos é o bom atendimento e a garra para empreender. “É com muito esforço, garra e vontade. No começo, muita gente não levava a sério a tatuagem, mas é muito sério sim. Só aqui, temos sete famílias que se mantêm, com muita ética e profissionalismo”, garante Carlos.